Độc lạ miền Tây: Người dân Cần Thơ câu được cá rô vàng óng ánh

Nhật Huy
TPO - Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người dân ở Cần Thơ câu được một con cá rô có màu vàng óng ánh. Hình ảnh “kỳ ngư” này khiến nhiều người hiếu kỳ, thậm chí cho rằng đây là “cá lộc” mang ý nghĩa may mắn.

Ngày 17/8, trao đổi với PV Tiền Phong, anh Nguyễn Thanh Hùng (32 tuổi, ngụ xã Xà Phiên, TP. Cần Thơ) xác nhận, con cá rô đồng màu vàng trong clip lan truyền trên mạng xã hội, do anh câu được vào chiều 16/8 ở con kênh phía sau nhà.

“Mỗi khi mưa lớn, tôi thường câu cá ngoài đồng, nhưng lần đầu tiên câu được cá rô vàng óng, rất đẹp như thế. Con cá nặng khoảng 300g, thân to bằng bốn ngón tay”, anh Hùng chia sẻ.

Theo anh Hùng, khi cá cắn câu và được kéo lên, toàn thân và vây đều ánh vàng rực rỡ. Hiện con cá rô này được anh nuôi làm cảnh.

z6913787447444-112d612e6d2b6533252b4d85239ae01a-9451-5758.jpg
Cá rô đồng có màu vàng óng.

Theo các nhà khoa học, cá rô vàng là hiện tượng biến dị sắc tố, khi sắc vàng trong cá phát triển trội hơn bình thường.

Dù có biến dị màu sắc, song thịt cá rô vàng vẫn an toàn, không gây ảnh hưởng tới sức khỏe khi sử dụng làm thực phẩm.

Nhật Huy
