Người dân tự nguyện giao nộp cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm

TPO - Một người dân ở Đồng Nai tự nguyện giao nộp một cá thể tê tê, thuộc Nhóm IB là loài nguy cấp, quý hiếm cho cơ quan chức năng.

Ngày 23/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Đăk Ơ đã bàn giao cho Trung tâm Tuyên truyền, du lịch và cứu hộ bảo tồn, thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập một cá thể tê tê để cơ quan chuyên môn này thực hiện công tác cứu hộ, tái thả về môi trường tự nhiên.

Ông Trần Văn Dũng giao nộp cá thể tê tê cho công an xã Đăk Ơ

Trước đó, ngày 22/1, ông Trần Văn Dũng (47 tuổi) trú tại thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, tỉnh Đồng Nai mang đến Công an xã Đăk Ơ giao nộp một cá thể tê tê, có trọng lượng 3,5 kg, tình trạng sức khỏe bình thường.

Cá thể tê tê Java, thuộc Nhóm IB là loài nguy cấp, quý hiếm

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Đăk Ơ đã liên hệ với Trung tâm Tuyên truyền, du lịch và cứu hộ bảo tồn, thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập để đơn vị này tiếp nhận và thực hiện cứu hộ theo quy định. Cá thể tê tê này được cơ quan chuyên môn xác định là tê tê Java, thuộc Nhóm IB là loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Công an xã Đăk Ơ bàn giao cá thể tê tê cho Trung tâm Tuyên truyền, du lịch và cứu hộ bảo tồn, thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, việc người dân tự nguyện giao nộp động vật rừng quý hiếm thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ động vật hoang dã và môi trường góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời khuyến khích người dân khi phát hiện, nuôi giữ hoặc tiếp xúc với động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần kịp thời thông báo và giao nộp cho cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.