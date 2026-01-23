Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Người dân tự nguyện giao nộp cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm

Mạnh Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một người dân ở Đồng Nai tự nguyện giao nộp một cá thể tê tê, thuộc Nhóm IB là loài nguy cấp, quý hiếm cho cơ quan chức năng.

Ngày 23/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Đăk Ơ đã bàn giao cho Trung tâm Tuyên truyền, du lịch và cứu hộ bảo tồn, thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập một cá thể tê tê để cơ quan chuyên môn này thực hiện công tác cứu hộ, tái thả về môi trường tự nhiên.

te-te-1.jpg
Ông Trần Văn Dũng giao nộp cá thể tê tê cho công an xã Đăk Ơ

Trước đó, ngày 22/1, ông Trần Văn Dũng (47 tuổi) trú tại thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, tỉnh Đồng Nai mang đến Công an xã Đăk Ơ giao nộp một cá thể tê tê, có trọng lượng 3,5 kg, tình trạng sức khỏe bình thường.

te-2.jpg
Cá thể tê tê Java, thuộc Nhóm IB là loài nguy cấp, quý hiếm

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Đăk Ơ đã liên hệ với Trung tâm Tuyên truyền, du lịch và cứu hộ bảo tồn, thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập để đơn vị này tiếp nhận và thực hiện cứu hộ theo quy định. Cá thể tê tê này được cơ quan chuyên môn xác định là tê tê Java, thuộc Nhóm IB là loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

te-te.jpg
Công an xã Đăk Ơ bàn giao cá thể tê tê cho Trung tâm Tuyên truyền, du lịch và cứu hộ bảo tồn, thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, việc người dân tự nguyện giao nộp động vật rừng quý hiếm thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ động vật hoang dã và môi trường góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời khuyến khích người dân khi phát hiện, nuôi giữ hoặc tiếp xúc với động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần kịp thời thông báo và giao nộp cho cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Mạnh Thắng
#động vật quý hiếm #tê tê Java #bảo tồn đa dạng #đồng nai #cứu hộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục