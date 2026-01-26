Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Thời tiết miền Bắc những ngày tới ra sao?

Nguyễn Hoài
TPO - Trong hai ngày đầu tiên (26-27/1), miền Bắc nhiều mây, có sương mù và mưa phùn, trời rét. Từ 28-30/1, trời tiếp tục rét nhưng có nắng vào trưa chiều. Từ khoảng chiều tối và đêm 30/1, một đợt không khí lạnh mạnh tràn về khiến miền Bắc giảm nhiệt, trời chuyển mưa.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, riêng vùng núi và trung du có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ, có nơi trên 25 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ.

Dự báo ngày mai (27/1), miền Bắc tiếp tục nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ rải rác. Nền nhiệt tương đương với hôm nay. Từ ngày 28-30/1, nhiệt độ tăng nhẹ 1-2 độ so với hôm nay, trời hửng nắng vào trưa chiều. Từ chiều tối và đêm 30/1, không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc chuyển mưa, nền nhiệt giảm.

mua-ret-2601.jpg
Miền Bắc đón sương mù, mưa nhỏ rải rác trong hôm nay và ngày mai (26-27/1).

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Dự báo, khu vực từ Thanh Hoá đến Huế còn rét trong nhiều ngày tới. Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh từ Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) từ ngày 28-29/1 và từ ngày 31/1-3/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, riêng miền Đông se lạnh vào đêm và sáng sớm. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, riêng miền Đông có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, trời se lạnh về đêm và sáng sớm. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Nguyễn Hoài
