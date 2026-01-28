Cứu hộ một cá thể động vật quý hiếm bị thương nặng

TPO - Trung tâm cứu hộ thuộc Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) vừa tiếp nhận và cứu chữa kịp thời một cá thể tê tê bị thương nặng từ Hà Tĩnh, là tang vật của một vụ vi phạm.

Cá thể tê tê đực nặng 6,38 kg được tiếp nhận trong tình trạng yếu ớt, mất nước nhẹ và có vết thương hở đã bị nhiễm trùng.

Ngay khi nhận được tin, đội ngũ bác sĩ thú y của SVW đã tiến hành vệ sinh vết thương, điều trị và theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe. Hiện tại, cá thể tê tê đang tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại Trung tâm cứu hộ của SVW.

Trước đó, cá thể này là tang vật trong một vụ việc vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm xảy ra tại thôn La Khê, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh.

Cá thể Tê tê bị thương đang được cứu chữa.

Việt Nam là nơi phân bố của hai loài Tê tê quý hiếm là Tê tê Java (Manisjavanica) và Tê tê vàng (Manis pentadactyla).

Những năm qua, tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái phép đã đẩy loài này đến bờ vực tuyệt chủng. Cả hai loài đều có tên trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hành vi buôn bán trái phép vảy của Tê tê vàng và Tê tê Java có thể bị phạt tù từ 1 năm – 5 năm, hoặc phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng đối với cá nhân.

Trước đó, vào ngày cuối cùng của năm 2025, Trung tâm Cứu hộ của Save Vietnam’s Wildlife (SVW) đã đón nhận một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt và đáng nhớ khi một cá thể tê tê Java con khỏe mạnh đã chào đời.

Tê tê con được sinh ra từ một cá thể tê tê cái thuộc nhóm 12 cá thể tê tê Java được SVW cứu hộ trong một vụ buôn bán động vật hoang dã trái phép vào ngày 5/12/2025. Từ những đợt kiểm tra sức khỏe ban đầu, đội ngũ thú y đã phát hiện tê tê mẹ đang mang thai và tiến hành theo dõi sát sao trong suốt thời gian qua.

Trong quá trình kiểm tra định kỳ hằng ngày, cán bộ chăm sóc đã bất ngờ phát hiện một cá thể tê tê con trong tình trạng tốt, phản xạ nhanh nhẹn và khỏe mạnh.

Cá thể Tê tê non được sinh ra tại Trung tâm Cứu hộ của SVW vào cuối năm 2025.

Đối với tê tê sơ sinh, SVW áp dụng quy trình chăm sóc đặc biệt, bao gồm theo dõi quá trình tăng trưởng, kiểm tra cân nặng định kỳ, hạn chế tiếng ồn để giảm căng thẳng, đồng thời bổ sung sưởi ấm nhằm đảm bảo điều kiện sống phù hợp cho cả mẹ và con.

Dự kiến, khi khoảng 3 tháng tuổi, tê tê con sẽ bắt đầu tập ăn thức ăn tự nhiên và được chuyển sang khu chuồng nuôi rộng rãi hơn.

Đến khoảng 5 tháng tuổi, cả tê tê mẹ và con sẽ tiếp tục được đưa vào khu bán hoang dã, nơi các cá thể được phục hồi tập tính tự nhiên và trải qua quá trình đánh giá trước khi sẵn sàng cho hành trình tái thả về tự nhiên.