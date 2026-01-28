Cận cảnh điểm đấu nối cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

TPO - Điểm đấu nối giữa cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại Km1050+400 đã hoàn thành thi công các hạng mục chính. Những ngày cận Tết, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để sớm đưa nút giao quan trọng này vào khai thác, bảo đảm kết nối thông suốt trục cao tốc Bắc - Nam, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.
Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện, nghiệm thu những hạng mục còn lại của dự án, trong đó có hệ thống an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và các thủ tục cấp phép đấu nối để sớm đưa công trình vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.
Theo ghi nhận của phóng viên, toàn bộ phần mặt đường khu vực đấu nối đã được thảm nhựa, sơn kẻ vạch và lắp đặt hệ thống dải phân cách. Hiện 2 hướng lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua vị trí đấu nối mới chỉ điều chỉnh nhỏ hướng chạy xe theo chiều Bắc - Nam, trong khi lối vào cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vẫn đang được rào chắn.
Hệ thống biển báo, cảnh báo an toàn giao thông tại khu vực đấu nối được bố trí khá dày để người điều khiển phương tiện dễ nhận biết, phòng tránh tai nạn.
Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn kết nối trực tiếp với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại Km1050+400 và điểm cuối giao với cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn qua tỉnh Gia Lai.
Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và tỉnh Gia Lai (27,7km). Dự án được khởi công ngày 1/1/2023 với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Đây là một trong 12 dự án thành phần lớn nhất thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021-2025.
Dự án được khởi công ngày 1/1/2023, do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhận thi công. Theo thiết kế giai đoạn 1, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có quy mô 4 làn xe, vận tốc 80km/h.