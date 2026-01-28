Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cận cảnh điểm đấu nối cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc

Nguyễn Ngọc

TPO - Điểm đấu nối giữa cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại Km1050+400 đã hoàn thành thi công các hạng mục chính. Những ngày cận Tết, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để sớm đưa nút giao quan trọng này vào khai thác, bảo đảm kết nối thông suốt trục cao tốc Bắc - Nam, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

tp-3919.jpg
Sau khi tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn﻿ chính thức thông xe vào cuối năm 2025, điểm đấu nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại Km1050+400 (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục xây dựng.
tp-3893.jpg
tp-3894.jpg
Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện, nghiệm thu những hạng mục còn lại của dự án, trong đó có hệ thống an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và các thủ tục cấp phép đấu nối để sớm đưa công trình vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.
tp-3921.jpg
Để bảo đảm công tác thu phí trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã lắp đặt trạm thu phí tự động﻿ tại Km 1050+600.
tp-3912.jpg
Đại diện Trung tâm khai thác, vận hành cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho biết, việc lắp đặt trạm thu phí đã hoàn tất, sẵn sàng vận hành đồng bộ khi cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được đưa vào khai thác.
tp-3906.jpg
tp-3889-7301.jpg
tp-3901.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên, toàn bộ phần mặt đường khu vực đấu nối đã được thảm nhựa, sơn kẻ vạch và lắp đặt hệ thống dải phân cách. Hiện 2 hướng lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua vị trí đấu nối mới chỉ điều chỉnh nhỏ hướng chạy xe theo chiều Bắc - Nam, trong khi lối vào cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vẫn đang được rào chắn.
tp-3897.jpg
tp-3887.jpg
Hệ thống biển báo, cảnh báo an toàn giao thông tại khu vực đấu nối được bố trí khá dày để người điều khiển phương tiện dễ nhận biết, phòng tránh tai nạn.
tp-3888.jpg
Tuy nhiên, tại đây vẫn còn một số điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với phương tiện lưu thông theo hướng Bắc - Nam, nhất là trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế vào ban đêm.
tp-3907.jpg
Đại diện Ban Quản lý dự án 2 cho biết, toàn bộ hạng mục thi công đoạn tuyến đấu nối đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm đủ điều kiện kỹ thuật để thông xe﻿, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết. Tuy vậy, hiện vẫn còn một số nội dung phải chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ yếu liên quan đến phương án tổ chức giao thông và công tác phòng cháy chữa cháy.
tp-3910.jpg
Khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và được phép đưa vào khai thác, đoạn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ vị trí đấu nối đến trạm thu phí Nam Quảng Ngãi sẽ được đóng để tổ chức giao thông phù hợp.
tp-3900.jpg
Ông Ngọ Trường Nam - Tổng Giám đốc Công ty CP Hạ tầng giao thông Đèo Cả cho biết, trong tuần này các đơn vị liên quan sẽ tiến hành nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy, đồng thời rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo, phương án an toàn giao thông theo góp ý của Cục Đường bộ Việt Nam﻿ và Cục Cảnh sát giao thông.
tp-3920.jpg
Tại buổi kiểm tra mới đây tại vị trí đấu nối, ông Phùng Tiến Vinh – Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý đầu tư xây dựng (áo đen) đã đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương làm việc với các cơ quan liên quan, hoàn tất hồ sơ, thủ tục để sớm cho phép thông xe, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong cao điểm Tết Nguyên đán.
tp-3908.jpg
Trước mắt, ông Vinh yêu cầu khẩn trương tổ chức đấu nối tạm thời đoạn từ điểm đầu tuyến đến nút ra vào qua địa phận xã Nghĩa Giang, chiều dài khoảng 1,5km trước ngày 31/1, có hướng dẫn giao thông cụ thể cho các phương tiện ra vào.
tp-3903.jpg
tp-3917.jpg
Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn kết nối trực tiếp với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại Km1050+400 và điểm cuối giao với cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn qua tỉnh Gia Lai.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và tỉnh Gia Lai (27,7km). Dự án được khởi công ngày 1/1/2023 với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Đây là một trong 12 dự án thành phần lớn nhất thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021-2025.

Dự án được khởi công ngày 1/1/2023, do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhận thi công. Theo thiết kế giai đoạn 1, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có quy mô 4 làn xe, vận tốc 80km/h.

Nguyễn Ngọc
#Hoàn thành đấu nối cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn #Kết nối cao tốc Bắc - Nam #Chuẩn bị khai thác cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi #An toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy #Thủ tục cấp phép và nghiệm thu dự án #Hệ thống thu phí tự động và quản lý vận hành #Đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết xấu #Tăng cường hạ tầng giao thông dịp Tết Nguyên đán #Tổ chức giao thông tạm thời trước ngày thông xe #Liên kết các tuyến cao tốc khu vực miền Trung và miền Nam

