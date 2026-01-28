Cận cảnh điểm đấu nối cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và tỉnh Gia Lai (27,7km). Dự án được khởi công ngày 1/1/2023 với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Đây là một trong 12 dự án thành phần lớn nhất thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021-2025.

Dự án được khởi công ngày 1/1/2023, do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhận thi công. Theo thiết kế giai đoạn 1, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có quy mô 4 làn xe, vận tốc 80km/h.