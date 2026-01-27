25.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

TPO - Trước tình trạng ùn tắc kéo dài, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Bắc Ninh đã thống nhất chủ trương phân kỳ đầu tư, trước mắt mở rộng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang từ 4 lên 6 làn xe, đồng thời xem xét giao địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án.

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông báo số 18/TB-BXD về kết luận của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh ngày 9/1, liên quan đến đề xuất mở rộng tuyến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang theo phương thức đối tác công tư.

Theo đó, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang dài hơn 45 km, quy mô 4 làn xe cơ giới, được đưa vào khai thác từ năm 2016. Tuyến có vai trò đặc biệt quan trọng khi kết nối trực tiếp với hàng loạt khu công nghiệp lớn thông qua 16 nút giao và 13 cầu vượt ngang. Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ vận hành, lưu lượng phương tiện tăng nhanh khiến hạ tầng hiện hữu không còn đáp ứng được nhu cầu thực tế, tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra, nhất là vào giờ cao điểm và các dịp cao điểm vận tải.

Về định hướng đầu tư, các bên thống nhất chủ trương quy hoạch lâu dài tuyến đường theo quy mô 8 làn xe cao tốc, đồng thời thực hiện phân kỳ đầu tư phù hợp với nhu cầu và khả năng cân đối nguồn lực. Trước mắt, dự án sẽ được nghiên cứu mở rộng lên 6 làn xe, kết hợp mở rộng và xây mới một số hầm chui, đồng thời đầu tư hệ thống đường song hành, đường gom và đường dân sinh để bảo đảm kết nối, an toàn giao thông và phục vụ sinh hoạt của người dân dọc tuyến. Trong đó, địa phương sẽ bố trí kinh phí cho việc đầu tư mở rộng các tuyến đường song hành.

Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Ảnh: SL.

Theo báo cáo sơ bộ của nhà đầu tư, nếu đầu tư theo quy hoạch hoàn chỉnh 8 làn xe, tổng mức đầu tư ước khoảng 25.000 tỷ đồng. Trong khi đó, phương án trước mắt mở rộng thêm 2 làn xe để đạt quy mô 6 làn, cùng các hạng mục liên quan, có tổng mức đầu tư khoảng 3.660 tỷ đồng, được đánh giá là phù hợp hơn trong giai đoạn hiện nay.

Về phạm vi nghiên cứu dự án, hiện có 2 kịch bản đang được xem xét. Phương án thứ nhất là đầu tư toàn tuyến từ nút giao với Quốc lộ 31 đến cuối tuyến, tổng chiều dài hơn 45 km, trong đó đoạn qua địa phận Hà Nội dài gần 7 km và đoạn qua Bắc Ninh khoảng hơn 38 km. Phương án thứ hai là đầu tư từ nút giao với Quốc lộ 31 đến nút giao cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT.07), với chiều dài khoảng 39,5 km. Các phương án này sẽ tiếp tục được phân tích để lựa chọn giải pháp tối ưu về kỹ thuật, tài chính và tổ chức thực hiện.

Một điểm đáng chú ý trong kết luận của Bộ Xây dựng là việc thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo chỉ đạo của Chính phủ. Theo đó, Bộ đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án và sớm có văn bản gửi Bộ để thực hiện thủ tục chuyển giao nhiệm vụ. Sau khi được giao thẩm quyền, UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai dự án và quyết định hình thức thu phí theo đúng quy định pháp luật.