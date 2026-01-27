Khi nào sân bay Long Thành giai đoạn 1 khai thác chính thức?

TPO - Bộ Xây dựng cho biết tiến độ các dự án thành phần của Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 hiện cơ bản bám sát kế hoạch, đủ điều kiện để đưa toàn bộ công trình vào khai thác trong tháng 6 tới.

Thông tin trên được nêu trong báo cáo của Bộ Xây dựng gửi Thủ tướng về tình hình triển khai dự án, cập nhật đến giữa tháng 1 này.

Theo đó, dự án Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành giai đoạn 1 gồm 4 dự án thành phần, trong đó nhiều hạng mục trọng điểm đã hoàn thành hoặc đang bước vào giai đoạn nước rút.

Ở Dự án thành phần (DATP) 1 - nhóm công trình trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước tại sân bay - toàn bộ 6 công trình đã hoàn tất xây dựng, sẵn sàng cho việc bố trí nhân sự và vận hành khi sân bay chính thức đi vào hoạt động.

DATP 2 gồm các công trình phục vụ quản lý bay như đài kiểm soát không lưu, nhà kỹ thuật, nhà VIP, nhà nguồn và các hạng mục kỹ thuật liên quan, cũng đã cơ bản hoàn thành từ ngày 19/12/2025. Đây là nhóm hạ tầng then chốt bảo đảm hoạt động điều hành bay an toàn và liên tục.

Giai đoạn 1 Cảng HKQT Long Thành đang dần hoàn thiện. Ảnh: ACV.

Với DATP 4 - các công trình dịch vụ hỗ trợ khai thác - hiện có 7 hạng mục đang được triển khai, gồm khu cung cấp suất ăn hàng không, kỹ thuật thương mại mặt đất và các hangar bảo dưỡng tàu bay. Các công trình này dự kiến hoàn thành đồng loạt trong tháng 6/2026 để kịp thời phục vụ khai thác thương mại.

Khối lượng lớn nhất và phức tạp nhất nằm ở DATP 3 - các công trình thiết yếu trong khu bay và nhà ga do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Đến nay, 3 trong tổng số 15 gói thầu đã hoàn thành, 12 gói còn lại đang được thi công đồng loạt. Bộ Xây dựng đánh giá có 10 gói thầu đủ khả năng về đích đúng kế hoạch trong tháng 6 tới. Trong đó, gói thầu 4.6 gồm đường cất hạ cánh (CHC) số 1, đường lăn và sân đỗ tàu bay khu vực ga hàng hóa, chuyển phát nhanh đã cơ bản hoàn thành và đã phục vụ chuyến bay đầu tiên từ ngày 19/12/2025.

Gói thầu 4.12 - xây dựng đường CHC số 2 - được khởi công cuối tháng 5/2025, hiện các nhà thầu đang thi công nền móng, hệ thống thoát nước và các lớp bê tông xi măng, dự kiến hoàn thành trong tháng 6 tới. Bộ Xây dựng yêu cầu ACV chỉ đạo liên danh nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị để bảo đảm tiến độ, phục vụ kế hoạch bay hiệu chuẩn kỹ thuật và đồng bộ với các hạng mục khác.

Một trong những hạng mục được quan tâm nhất là nhà ga hành khách. Gói thầu 4.7 (sân đỗ máy bay, khu vực nhà ga) khởi công từ tháng 9/2024, đến nay giá trị sản lượng thi công đạt hơn 87%, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Phối cảnh nhà ga sân bay Long Thành sau khi hoàn thành. Ảnh: ACV.

Riêng gói thầu 5.10 - xây dựng nhà ga hành khách - đã hoàn thành toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm và các tầng từ 1 đến 4; hoàn thiện kết cấu thép mái ở khu trung tâm, khu cánh, khu cầu ống lồng, hệ khung mặt dựng và các lớp mái. Công tác lắp đặt vách kính mặt dựng dự kiến hoàn tất trong tháng 1 này, trong khi các hạng mục hoàn thiện như xây trát, chống thấm, sơn, ốp lát, trần vách, nội thất và cảnh quan được lên kế hoạch hoàn thành trước ngày 30/6.

Cảng HKQT Long Thành được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4F, với tổng mức đầu tư toàn dự án hơn 336.630 tỷ đồng trên diện tích hơn 5.000 ha. Riêng giai đoạn 1 có vốn đầu tư khoảng 109.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Ngày 19/12/2025, sân bay Long Thành đã đón chuyến bay thương mại đầu tiên, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn xây dựng sang chuẩn bị khai thác.

