Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Số phận Cục Hàng không Liên bang Mỹ

Hồng Nhung

TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch tái cơ cấu Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), trong đó thành lập một văn phòng giám sát an toàn mới nhằm siết chặt quản lý và khắc phục những lỗ hổng kéo dài trong công tác bảo đảm an toàn hàng không.

Theo thông báo ngày 26/1, văn phòng mới sẽ hợp nhất các chức năng giám sát hiện đang phân tán tại năm đơn vị khác nhau của FAA. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh FAA đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt liên quan đến việc không kịp thời xử lý các sự cố suýt va chạm, đặc biệt là quanh sân bay quốc gia Reagan Washington.

Quyết định cải tổ được công bố chỉ một ngày trước phiên điều trần của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB), nơi cơ quan này dự kiến sẽ chỉ trích FAA vì không hành động trước những cảnh báo về nguy cơ mất an toàn. Phiên điều trần nhằm xác định nguyên nhân có thể xảy ra của vụ va chạm hồi tháng 1/2025 giữa một trực thăng quân đội và máy bay chở khách của hãng American Airlines, khiến 67 người thiệt mạng.

Theo FAA, văn phòng an toàn hàng không mới là một phần trong kế hoạch chiến lược nhằm cải thiện công tác tuyển dụng, đào tạo và nâng cao năng lực nhận diện rủi ro. Cơ quan này khẳng định việc tái cơ cấu sẽ không dẫn tới cắt giảm nhân sự.

qw7nzs4hdjm53l7f4tgco4jvmq-11zon.jpg
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch tái cơ cấu FAA.

Trong nhiều năm qua, các nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng đã liên tục đặt câu hỏi vì sao FAA không có biện pháp mạnh mẽ để xử lý các tình huống nguy hiểm liên quan đến hoạt động bay của trực thăng gần sân bay Reagan. Dữ liệu của NTSB cho thấy, kể từ năm 2021 đã xảy ra hơn 15.000 sự cố giữa máy bay thương mại và trực thăng tại khu vực này, trong đó khoảng cách ngang dưới 1 hải lý và khoảng cách dọc dưới 122m. Đáng chú ý, có ít nhất 85 vụ được xếp vào diện “suýt va chạm”.

Chủ tịch NTSB Jennifer Homendy từng tuyên bố FAA đã phớt lờ nhiều cảnh báo về các vấn đề an toàn nghiêm trọng. Trước áp lực đó, FAA cho biết sẽ triển khai hệ thống quản lý an toàn và quy trình quản lý rủi ro thống nhất trên toàn cơ quan.

Giám đốc FAA Bryan Bedford - người nhậm chức từ tháng 7 - hiện đang giám sát dự án cải tạo hệ thống kiểm soát không lưu của Mỹ trị giá 12,5 tỷ USD. Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy cho rằng cần thêm 19 tỷ USD để hoàn tất quá trình hiện đại hóa này.

Hồi đầu tháng 5, FAA đã cấm quân đội thực hiện các chuyến bay trực thăng quanh Lầu Năm Góc sau một sự cố suýt va chạm buộc hai máy bay dân dụng phải hủy hạ cánh. Cơ quan này cũng đang tiến hành chuyển trụ sở chính về tòa nhà của Bộ Giao thông Vận tải tại Washington, như một phần trong quá trình tái tổ chức toàn diện.

Hồng Nhung
Reuters
#Mỹ tái cấu trúc FAA #Cục Hàng không Liên bang Mỹ #kế hoạch tái cơ cấu Cục Hàng không Liên bang Mỹ #an toàn hàng không

Xem thêm

Cùng chuyên mục