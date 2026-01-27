STU ký kết MOU với Hiệp hội Nước Hungary, thúc đẩy hợp tác công nghệ ngành nước và công nghiệp thực phẩm

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) và Hiệp hội Nước Hungary (HWP) diễn ra ngày 26/01/2026, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế của Nhà trường, đặc biệt trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ ngành nước gắn với công nghiệp thực phẩm.

Đại diện Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn và Hiệp hội Nước Hungary thực hiện nghi thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, dưới sự chứng kiến của Tổng Lãnh sự quán Hungary tại Việt Nam.

Ngày 26/01/2026, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã long trọng tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Hiệp hội Nước Hungary (Hungarian Water Partnership – HWP), với sự ủng hộ và chứng kiến của Tổng Lãnh sự quán Hungary tại Việt Nam. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế của STU, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ ngành nước gắn với công nghiệp thực phẩm và các ngành liên quan.

Thành phần tham dự cấp cao từ hai phía

Tham dự lễ ký kết, về phía đối tác Hungary có ông Robert Forintos – Đồng Chủ tịch Hiệp hội Nước Hungary; ông Gábor Lehocz – Tổng Lãnh sự Hungary; bà Tímea Kricskovics – Điều phối dự án của Hungarian Water Partnership tại Việt Nam; bà Hoàng Thị Hát – Giám đốc Công ty Pureco Tradeland Việt Nam.

Về phía Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) có sự hiện diện của TS. Ngô Thị Thu Thủy – Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS. Hoàng Kim Anh – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Phan Ngọc Hòa – Trưởng khoa Công nghệ Thực phẩm; TS. Hoàng Trung Tiến – Trưởng phòng Quản lý Khoa học và sau đại học; ThS. Ngô Thanh Phi – Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và sau đại học, cùng đại diện các khoa, phòng ban của Nhà trường.

Thiết lập hợp tác chiến lược dài hạn, cùng có lợi

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện STU nhấn mạnh việc ký kết MOU với Hiệp hội Nước Hungary là kết quả của quá trình thúc đẩy hợp tác bền chặt với các đối tác Hungary trong thời gian qua, đồng thời thể hiện định hướng quốc tế hóa mạnh mẽ của Nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Theo nội dung ký kết, hai bên thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược dài hạn trên cơ sở thị trường và cùng có lợi, nhằm thúc đẩy việc giới thiệu, chuyển giao và triển khai các công nghệ tiên tiến của ngành nước Hungary tại Việt Nam. Trọng tâm hợp tác tập trung vào các lĩnh vực: xử lý nước uống, nước công nghiệp, nước thải, nước ngầm và bảo đảm chất lượng nước trong chuỗi sản xuất thực phẩm.

Bên cạnh đó, STU sẽ đóng vai trò đầu mối hỗ trợ kết nối Hiệp hội Nước Hungary với doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các tổ chức chuyên môn tại Việt Nam; đồng thời phối hợp xúc tiến công nghệ, đại diện và tham gia các hội nghị, diễn đàn, triển lãm chuyên ngành. Hai bên cũng tăng cường hợp tác nghiên cứu – phát triển – đổi mới sáng tạo, chuẩn bị và triển khai các dự án thí điểm, thử nghiệm và trình diễn công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm thông qua mạng lưới doanh nghiệp mà STU đang kết nối.

Thúc đẩy liên kết đào tạo và giao lưu học thuật Việt Nam – Hungary

Ông Gábor Lehocz – Tổng Lãnh sự Hungary tại Việt Nam – phát biểu, khẳng định sự ủng hộ và cam kết đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Hungary đối với các chương trình hợp tác giữa hai bên.

Tại sự kiện, ông Gábor Lehocz – Tổng Lãnh sự Hungary – khẳng định sự ủng hộ và cam kết đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Hungary trong việc kết nối STU với các doanh nghiệp và trường đại học Hungary. Theo đó, các hoạt động hợp tác trong thời gian tới sẽ mở rộng sang lĩnh vực liên kết đào tạo quốc tế, trao đổi giảng viên – sinh viên, hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Ngài Tổng Lãnh sự cũng bày tỏ sự vui mừng khi Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn dự kiến sẽ trở thành thành viên tích cực của Hội Hữu nghị Việt Nam – Hungary trong thời gian tới, qua đó góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Lễ ký kết MOU giữa STU và Hiệp hội Nước Hungary không chỉ mở ra cơ hội hợp tác thiết thực trong lĩnh vực công nghệ ngành nước và công nghiệp thực phẩm, mà còn tạo nền tảng quan trọng cho các chương trình đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ mang tầm quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

