SeABank điều chỉnh nhiệm vụ nhân sự cấp cao, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi mô hình kinh doanh theo chiến lược bán lẻ

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) ban hành Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự cấp cao nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án chiến lược trọng điểm. Theo đó, ông Lê Thanh Hải sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc để chính thức giữ vai trò Giám đốc Ban Chuyển đổi.

Việc thiết lập Ban Chuyển đổi dưới sự dẫn dắt của một lãnh đạo cấp cao dày dạn kinh nghiệm khẳng định quyết tâm của SeABank trong việc tái cấu trúc bộ máy hoạt động nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe về phát triển bền vững (ESG) trong kỷ nguyên mới, đồng thời nằm trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu đưa SeABank trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

Tái cấu trúc mô hình kinh doanh vì sự phát triển bền vững

Trên cương vị Giám đốc Ban Chuyển đổi, ông Lê Thanh Hải có trách nhiệm trực tiếp trong việc:

● Xây dựng phương án chuyển đổi: Nghiên cứu, phân tích và đề xuất các mô hình kinh doanh và vận hành tối ưu, đảm bảo sự tương thích tuyệt đối với chiến lược phát triển dài hạn của Ngân hàng.

● Tích hợp các tiêu chuẩn ESG: Đưa các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) vào "trái tim" của quy trình vận hành, từ đó tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh đồng thời tạo ra các giá trị tích cực cho cộng đồng và môi trường.

● Nâng cao năng lực thích ứng: Đảm bảo hệ thống vận hành linh hoạt, minh bạch và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị rủi ro và phát triển bền vững.

● Đột phá Công nghệ số mảng Bán lẻ: Tập trung tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng cá nhân thông qua việc ứng dụng công nghệ số hiện đại vào các sản phẩm, dịch vụ tài chính.

Chuyển đổi mô hình: Đòn bẩy cho giá trị dài hạn

Những năm qua, SeABank luôn hướng tới triển khai các hoạt động vận hành và quản trị gắn liền với phát triển bền vững. Sự thay đổi vai trò lãnh đạo lần này nằm trong lộ trình nâng cao năng lực quản trị chuyển đổi, bám sát chiến lược phát triển tổng thể của ngân hàng theo mô hình bán lẻ, đặc biệt là chuyển đổi số của mảng khách hàng cá sẽ được thực hiện chặt chẽ dưới khung tiêu chuẩn ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) mà SeABank đang theo đuổi:

● Môi trường (E): Mô hình kinh doanh mới hướng tới việc giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường từ các hoạt động nội bộ và thúc đẩy sự thịnh vượng chung của xã hội thông qua các sản phẩm tài chính có trách nhiệm. Việc đẩy mạnh ngân hàng số giúp giảm thiểu tối đa quy trình giấy tờ, hướng tới mục tiêu "Net Zero" trong vận hành. Giảm thiểu sự phụ thuộc vào mạng lưới chi nhánh vật lý thông qua Mobile Banking giúp giảm tiêu thụ năng lượng (điện, điều hòa) và giảm phát thải từ việc đi lại của khách hàng.

● Xã hội (S): Việc chuyển đổi mô hình hoạt động giúp tinh gọn quy trình, giảm phí dịch vụ và cung cấp các sản phẩm tài chính cá nhân hóa, giúp khách hàng quản lý tài chính thông minh hơn đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho mọi đối tượng khách hàng thông qua nền tảng số tiện lợi.

● Quản trị (G): Chuẩn hóa mô hình hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả và minh bạch hóa dữ liệu, tối ưu hóa quy trình quản trị rủi ro bằng công nghệ thông minh.

Việc thành lập Ban Chuyển đổi do lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng trực tiếp điều hành, tiếp tục thể hiện quyết tâm của SeABank trong lộ trình thực thi chiến lược phát triển theo 5 trụ cột trọng yếu, trong đó Bán lẻ và Công nghệ được ưu tiên hàng đầu, thể hiện cam kết của Ngân hàng tập trung tối đa nguồn lực để tạo ra bước nhảy vọt trong việc số hóa các dịch vụ tài chính cá nhân, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quản trị rủi ro và khung ESG toàn cầu. Điều này một lần nữa cho thấy sự linh hoạt và tầm nhìn dài hạn của SeABank trong việc tối ưu hóa mô hình hoạt động, sắp xếp bộ máy nhân sự, sẵn sàng cho những thách thức và cơ hội của kỷ nguyên tài chính số.