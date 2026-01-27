Báo chí – cầu nối đưa ngành cao su vững bước vào giai đoạn mới

Ngày 26/1, tại TPHCM, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và trao Giải báo chí viết về ngành Cao su Việt Nam lần thứ V. Sự kiện không chỉ ghi nhận những kết quả nổi bật của Tập đoàn trong năm qua mà còn khẳng định vai trò quan trọng của báo chí trong việc đồng hành, phản ánh và lan tỏa quá trình phát triển bền vững của ngành cao su Việt Nam.

Theo báo cáo tổng kết, năm 2025 VRG đạt doanh thu và thu nhập khác hợp nhất 32.007 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 6.529 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5.266 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 4.579 tỷ đồng, đều vượt kế hoạch đề ra. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều biến động, kết quả này cho thấy năng lực điều hành linh hoạt, khả năng thích ứng và vai trò trụ cột của VRG trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG chia sẻ tại buổi trao giải báo chí.

Ngành cao su – lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn – tiếp tục giữ vai trò chủ lực với sản lượng khai thác đạt trên 462 nghìn tấn. Giá bán bình quân tăng đã đưa doanh thu khối cao su đạt hơn 27.000 tỷ đồng, tăng trên 10% so với năm 2024, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung. Bên cạnh đó, các lĩnh vực chế biến gỗ, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và năng lượng tái tạo tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, dài hạn của Tập đoàn.

Kiên định với chiến lược tăng trưởng xanh, đến hết năm 2025, VRG có khoảng 150.000 ha cao su được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC; 57 nhà máy đạt chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC-CoC. Toàn Tập đoàn hiện có trên 80.000 lao động, thu nhập bình quân đạt khoảng 11 triệu đồng/người/tháng, tiếp tục được cải thiện, thể hiện mục tiêu phát triển hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và trách nhiệm xã hội.

Các tập thể, đơn vị được khen thưởng trong công tác viết về ngành cao su năm 2025.

Từ nền tảng thực tiễn đó, báo chí đã có điều kiện tiếp cận và phản ánh sinh động những chuyển động của ngành cao su Việt Nam. Sau một năm phát động, Giải báo chí viết về ngành Cao su Việt Nam lần thứ V – năm 2025 đã thu hút 162 tác phẩm của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Qua hai vòng sơ loại và chung khảo, Ban Giám khảo đã lựa chọn 49 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

So với các mùa giải trước, chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay được đánh giá cao hơn, với nhiều loạt phóng sự dài kỳ, phản ánh đa chiều quá trình đổi mới công nghệ, phát triển bền vững, chăm lo đời sống người lao động và vai trò của ngành cao su trong phát triển kinh tế – xã hội. Tiêu biểu như các loạt phóng sự của Báo Công an Nhân dân, Báo Tiền Phong, Báo Nông nghiệp và Môi trường, Báo Người Lao Động, Báo Tuổi Trẻ, Báo Thanh Niên và Đài Phát thanh – Truyền hình TPHCM.

Trong số các cơ quan báo chí đạt giải, Báo Tiền Phong ghi dấu ấn với 2 giải A và 1 giải C, khẳng định vị thế và chiều sâu của mảng đề tài theo đuổi.

Các tác giả đạt Giải A Giải báo chí viết về ngành Cao su Việt Nam lần VI - năm 2026 được khen thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG, nhấn mạnh, báo chí là lực lượng đồng hành xuyên suốt đối với quá trình phát triển của Tập đoàn. Theo ông, trong những kết quả mà VRG đạt được luôn có sự chia sẻ, hỗ trợ trách nhiệm và nghĩa tình của các cơ quan truyền thông đại chúng.

Từ năm 2021 đến nay, với hơn 900 tác phẩm báo chí tham gia, Giải báo chí viết về ngành Cao su Việt Nam đã góp phần tuyên truyền sinh động chặng đường gần một thế kỷ ngành cao su đồng hành cùng đất nước. Tiếp nối thành công đó, VRG phối hợp với Hội Nhà báo TP.HCM phát động Giải báo chí viết về ngành Cao su Việt Nam lần VI – năm 2026 với chủ đề “Cao su Việt Nam: Vững bản lĩnh – Sáng niềm tin – Tương lai xanh”, kỳ vọng tiếp tục lan tỏa hình ảnh của một ngành cao su đổi mới, phát triển xanh và bền vững trong giai đoạn mới.