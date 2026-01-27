Công ty chứng khoán: Nơi lãi lớn, chỗ 'thua' trên đỉnh

TPO - Trong bối cảnh thị trường thuận lợi, hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán lớn ghi nhận kết quả tích cực. Mảng tự doanh trở thành bệ đỡ vững chắc, tuy nhiên “khẩu vị” rủi ro của các doanh nghiệp khác nhau. Dù thị trường liên tục lập đỉnh, vẫn có công ty chứng khoán báo lỗ mảng tự doanh khi sớm "thoát" hàng.

Đầu tư "mát tay"

Năm 2025, thị trường chứng khoán khởi sắc cả về điểm số lẫn thanh khoản.VN-Index tăng hơn 500 điểm, tương ứng mức 40%, chỉ đứng sau năm 2017, thậm chí vượt xa mức tăng của năm 2021 (35%). Trong bối cảnh đó, kết quả kinh doanh nhóm chứng khoán tương đối tích cực.

Công ty Cổ phần (CTCP) Chứng khoán SSI (mã SSI) dẫn đầu toàn ngành, với quy mô tài sản ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) lớn nhất, hơn 37.600 tỷ đồng. Quy mô giảm hơn 4.400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu chiếm hơn 13.200 tỷ đồng, lớn nhất là chứng chỉ tiền gửi hơn 23.200 tỷ đồng.

Danh mục cổ phiếu niêm yết thu hẹp đáng kể, từ khoảng 1.300 tỷ đồng xuống còn 178 tỷ đồng, tập trung vào các mã bluechip như HPG, FPT, VPB, ACB, VNM. Ngoài ra, SSI còn nắm giữ hơn 1.100 tỷ đồng cổ phiếu phục vụ hoạt động phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền.

SSI thu hẹp danh mục cổ phiếu niêm yết từ 1.300 tỷ đồng xuống chỉ còn 178 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động của công ty mẹ năm 2025 đạt 12.624 tỷ đồng, tăng 54% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.859 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.917 tỷ đồng, tăng 46% và lập kỷ lục trong lịch sử hoạt động.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của SSI đạt gần 93.000 tỷ đồng, tăng hơn 20.000 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất với 38.940 tỷ đồng, tăng gần 17.000 tỷ đồng.

Danh mục FVTPL của CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) có giá trị khoảng 26.150 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với đầu năm. Doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư cổ phiếu.Tại thời điểm cuối năm 2025, giá trị hợp lý danh mục cổ phiếu đạt 5.928,9 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ ở mức 1.637,4 tỷ đồng, tương đương tăng thêm hơn 4.291 tỷ đồng sau một năm. Trong đó, cổ phiếu niêm yết chiếm phần lớn với 5.461,8 tỷ đồng, so với mức 22,5 tỷ đồng đầu năm.

Danh mục tự doanh của VPBankS chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu

Bên cạnh cổ phiếu, chứng chỉ tiền gửi cũng tăng đáng kể, cuối năm 2025 đạt 5.445 tỷ đồng. Tiền gửi có kỳ hạn ghi nhận 1.830 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2025, trong khi đầu năm không phát sinh số dư.

Đối với trái phiếu, giá trị hợp lý cuối năm 2025 đạt 12.946,4 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 7.697,4 tỷ đồng đầu năm, tương đương tăng khoảng 5.249 tỷ đồng. Phần lớn danh mục là trái phiếu chưa niêm yết.

Lũy kế cả năm 2025, VPBankS đạt doanh thu hoạt động 7.910 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.579 tỷ đồng, tăng 42%. Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản VPBankS vượt 73.000 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với đầu năm. Dư nợ cho vay margin và ứng trước đạt trên 34.000 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu sau IPO đạt gần 34.000 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND) ghi nhận danh mục FVTPL hơn 22.500 tỷ đồng, cũng thu hẹp gần 2.000 tỷ đồng so với cuối năm trước. Trong đó, trái phiếu đạt hơn 14.500 tỷ đồng, chứng chỉ tiền gửi khoảng 5.800 tỷ đồng và cổ phiếu tập trung vào HSG, MWG, REE. Tuy vậy, trái phiếu vẫn là cấu phần quan trọng với quy mô khoảng 14.500 tỷ đồng, cùng hơn 5.800 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi.

Trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi chiếm 90%.

VNDirect ghi nhận doanh thu hoạt động quý IV/2025 đạt 1.427 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ. Lãi từ FVTPL đạt 588,8 tỷ đồng, trong khi lãi từ cho vay và phải thu tăng 24,8% lên hơn 407 tỷ đồng, doanh thu môi giới tăng gần 63%, đạt 231 tỷ đồng.

Nhờ hoàn nhập hơn 133 tỷ đồng chi phí dự phòng, VNDirect báo lãi trước thuế quý IV đạt 376,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 342 tỷ đồng.

Đến hết năm 2025, tổng tài sản VNDirect đạt 51.629 tỷ đồng, tăng 16,5%.

Bán cổ phiếu trụ, tự doanh lỗ dù thị trường lập đỉnh

Đáng chú ý, mảng tự doanh của CTCP Chứng khoán TPHCM (HSC) ghi nhận kết quả kém tích cực trong năm 2025 khi báo lỗ ròng 2,6 tỷ đồng. Trước đó, năm 2024 lãi ròng 213 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2025, giá gốc danh mục FVTPL của HSC đạt 12.936 tỷ đồng, giảm khoảng 16% so với cuối quý trước, chủ yếu đến từ việc thu hẹp quy mô đầu tư cổ phiếu.

HSC tiếp tục ghi nhận tăng trưởng nhờ đà tăng từ mảng cho vay, trong khi tự doanh báo lỗ.

Giá gốc danh mục cổ phiếu đã giảm mạnh từ 6.348 tỷ đồng tại cuối quý III xuống dưới 3.900 tỷ đồng vào cuối năm. Theo báo cáo tài chính quý IV, tại thời điểm cuối năm 2025, HSC vẫn duy trì nắm giữ một số cổ phiếu quy mô lớn như TCB, VPB, HPG, MWG, STB, ACB, VTP, FRT, CTG và FPT. Phần còn lại của danh mục cổ phiếu chỉ có giá gốc khoảng 153 tỷ đồng, phản ánh mức độ tập trung cao vào một số mã chủ chốt.

So với báo cáo quý III/2025, nhiều khoản đầu tư từng có giá gốc từ 100 tỷ đồng trở lên như VNM, BID, VIC, MSN, LPB, MBB, VHM, DGC, VCB, GAS, SAB, SHB hay VIX đã không còn xuất hiện.

Lũy kế cả năm 2025, HSC ghi nhận doanh thu 4.366 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.474 tỷ đồng, tăng 14%, lợi nhuận sau thuế đạt 1.179 tỷ đồng, tăng 13%. Đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản đạt khoảng 46.500 tỷ đồng.