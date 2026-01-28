Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ các dự án phục vụ APEC tại Phú Quốc

Nhật Huy
TPO - Ngày 28/1, thị sát các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc (An Giang), Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, đẩy nhanh tiến độ thi công, không để lãng phí một giờ, không chậm một tuần, không để mất cơ hội trong một tháng.

z7476056590964-283b3ea09b21555121c752693a7639ba-4623.jpg
Thủ tướng kiểm tra dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các thành viên Ủy ban Quốc gia APEC 2027, các tiểu ban liên quan và lãnh đạo tỉnh An Giang đã đến kiểm tra tiến độ dự án mở rộng sân bay Phú Quốc, dự án đường tỉnh 975. Các công trình này phục vụ trực tiếp cho sự kiện APEC 2027, góp phần hoàn thiện hạ tầng lâu dài cho Phú Quốc. Chuyến kiểm tra cũng nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các tiểu ban, Ban Thư ký APEC 2027 với địa phương trong quá trình chuẩn bị, tổ chức sự kiện.

Dự án đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc do Sun Group làm chủ đầu tư, có tổng vốn 21.998 tỷ đồng. Đến nay, nhà ga T2 đã hoàn thành toàn bộ phần thô và 80% kết cấu thép; nhà ga VIP hoàn thành phần thô và kết cấu thép. Hạng mục đường cất, hạ cánh đạt khoảng 30% khối lượng, tổng giá trị thực hiện đạt 2.370 tỷ đồng.

Dự án đường tỉnh 975 có tổng mức đầu tư 2.499 tỷ đồng. Nhà thầu đã bố trí 8 mũi thi công để triển khai 19km đường và 4 cây cầu.

z7476163354403-4b01e9572e60030efe13a8185ae14f7d-1723.jpg
Thủ tướng thăm hỏi, động viên công nhân trên công trường.

Qua kiểm tra thực tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần nỗ lực của chủ đầu tư, đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân trên công trường. Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu tiếp tục phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, tranh thủ tối đa điều kiện thuận lợi để hoàn thành các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng cao nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh, đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không xem nhẹ chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuân thủ nghiêm các quy trình kỹ thuật theo quy định pháp luật. “Không để lãng phí một giờ, không chậm một tuần, không để mất cơ hội trong một tháng”, Thủ tướng lưu ý.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu địa phương chỉ đạo quyết liệt, làm nhanh và phải có tầm nhìn dài hạn, vì khi dự án hoàn thành, giá trị đất đai gia tăng sẽ kéo theo chi phí bồi thường cao hơn nếu chậm trễ.

Về nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án, Thủ tướng yêu cầu địa phương, các nhà thầu chủ động phương án cung ứng, tính toán đầy đủ yếu tố thời tiết, đặc biệt trong mùa mưa, để tránh bị động, gián đoạn thi công.

z7476163404627-9840a25afee7b7cee47a3f3620b08fcc.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.
Nhật Huy
#Thủ tướng Phạm Minh Chính #APEC 2027 #dự án #Phú Quốc #An Giang

