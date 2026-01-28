Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, tri ân các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

TPO - Nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công rất tốt đẹp, chuẩn bị Tết cổ truyền và hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng, sáng 28/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, tri ân các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tới thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thành kính thắp hương tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí.

Chủ tịch Quốc hội thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: QH

Thăm hỏi, trò chuyện với bà Ngô Thị Mận - Phu nhân cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn xúc động bày tỏ, cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã dành cả cuộc đời mình vì lý tưởng cao đẹp của Đảng, là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản.

Trong suốt quá trình công tác, đặc biệt qua hai nhiệm kỳ giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí có nhiều đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và củng cố nền tảng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trò chuyện với bà Ngô Thị Mận. Ảnh: QH

Bà Ngô Thị Mận bày tỏ niềm xúc động và trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, tình cảm chân thành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành cho gia đình. Bà khẳng định, đây là niềm động viên lớn lao không chỉ đối với gia đình, mà còn thể hiện nghĩa tình, sự kế thừa và trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm, chúc Tết gia đình và thắp hương tưởng nhớ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng sâu sắc đối với một nhà lãnh đạo mẫu mực, luôn tận tụy, trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân.

Chủ tịch Quốc hội trò c﻿huyện với thân nhân gia đình cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đồng chí Trần Đại Quang được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhớ là người lãnh đạo gần gũi, cởi mở, khiêm tốn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy sâu sắc, phong cách làm việc khoa học, quyết đoán nhưng nhân văn; suốt cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo Quốc hội đi trước, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi và hiến kế tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo đối với hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: QH

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng chúc mừng những kết quả quan trọng, toàn diện mà Quốc hội khóa XV đã đạt được; khẳng định Quốc hội ngày càng khẳng định rõ vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả hơn.