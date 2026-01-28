Bài viết của Tổng Bí thư 'như một lời hịch trong thời kỳ phát triển mới của đất nước'

TPO - “Thời gian không chờ chúng ta nữa. Bài viết của Tổng Bí thư như một "lời hịch" trong thời kỳ phát triển mới của đất nước”, TS Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, TS Nguyễn Viết Chức – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội) bày tỏ tâm đắc với bài viết quan trọng “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Lời hịch trong thời kỳ phát triển mới của đất nước

Theo ông Chức, trong bài viết, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rõ: Tinh thần chung là phải chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ nhận thức thành hành động. Kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều làm ít”, “nói hay, làm dở”, “nói không đi đôi với làm”, chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức. “Nói đi đôi với làm” phải trở thành nguyên tắc hành động; mọi chủ trương, nhiệm vụ đề ra đều phải xác định rõ mục tiêu, giải pháp, gắn trách nhiệm với kết quả, gắn đột phá với bền vững và kỷ luật thực thi phải gắn với sự hài lòng của Nhân dân. Chuyển sang giai đoạn mới, mỗi chủ trương đúng đắn khi ban hành phải được thực hiện với quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần trong thực tiễn.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Như Ý.

Ông Chức cho rằng, đây là quyết tâm, thể hiện tinh thần "nói đi đôi với làm", kiên quyết thực hiện các nhiệm vụ đặt ra ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ.

“Nghị quyết không nằm trên giấy mà phải đi vào cuộc sống”, ông Chức nói, đồng thời phân tích, ngay trước và sau Đại hội XIV của Đảng, đã có các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, và hiện nay, đang triển khai rất quyết liệt.

Theo ông Chức, để vượt bẫy thu nhập trung bình, ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực là không dễ. “Nếu chỉ có ước mơ, khát vọng mà không hành động thì không biết bao giờ ước mơ, khát vọng đó có thể trở thành hiện thực được”, ông Chức nói thêm.

“Thời gian không chờ chúng ta nữa. Bài viết của Tổng Bí thư như một lời hịch trong thời kỳ phát triển mới của đất nước”, ông Chức nhận định.

Từ đó, ông cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm “như là một lời hịch, khuyến khích, động viên, truyền cảm hứng cho toàn xã hội, toàn Đảng, toàn dân phải biết quý trọng cơ hội, quý trọng thời gian”. “Lãng phí thời gian, lãng phí cơ hội là những lãng phí kinh khủng, hơn cả lãng phí tiền bạc”, ông Chức nêu.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhấn mạnh rằng, mỗi cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị, từ Trung ương đến cơ sở phải hiểu được “lời tâm can, ruột gan” của người đứng đầu Đảng.

“Tại sao Tổng Bí thư lại nói không để một ngày lãng phí, một tuần chậm trễ. Bởi chúng ta đang làm những công việc rất lớn, và công việc vẫn đang rất bộn bề. Cán bộ phải thấy được như vậy, để đảm bảo một tư duy mới, tinh thần trách nhiệm mới, quyết liệt hơn, triệt để hơn, sáng tạo hơn; không thể làm việc theo kiểu "sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về" được. Không thể tư duy theo lối cũ được. Phải làm việc tốt hơn”, ông Chức nói.

Không chần chừ, không làm lừng chừng

TS Nguyễn Viết Chức cũng nhắc đến chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc “nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều…” và cho rằng, hiện nay, chúng ta thống nhất quan điểm quản lý kiến tạo, từ bỏ tư duy không quản lý được thì cấm, thủ tục hành dân.

“Như việc phát triển kinh tế tư nhân rất quan trọng. Mỗi hộ gia đình, mỗi cá nhân làm kinh tế nhỏ, từ đó, hàng triệu cá nhân, gia đình như thế sẽ góp thành nguồn lực rất lớn để phát triển đất nước. Quản lý phải tạo điều kiện, phải kiến tạo để họ phát triển, chứ không phải là “vặn vẹo, hành dân””, ông Chức nói.

Cũng trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”, theo ông Chức, Tổng Bí thư nhấn mạnh về nhiệm kỳ 5 năm với tầm nhìn 20 năm.

Theo ông Chức, thời gian 20 năm không dài. Nếu không tính từng ngày, từng nhiệm vụ từ bây giờ thì chúng ta khó có thể đạt được các mục tiêu đến năm 2030 - 2045.

Do đó, điều quan trọng, theo ông cần phát huy vai trò của cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược, nhân sự vừa trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

TS Nguyễn Viết Chức. Ảnh: PV.

“Như Tổng Bí thư nhấn mạnh, cán bộ phải vượt qua chính mình, nhắc mình vượt lên để phát triển. Từng cán bộ cấp chiến lược phải thể hiện quyết tâm cao. Nếu cứ lừng chừng, ở trong vùng an toàn thì chẳng đi đến đâu cả”, ông Chức nói, đồng thời phân tích thêm: Nói vượt lên chính mình, tưởng dễ mà lại rất khó. Điều quan trọng, là phải dám nghĩ, dám làm, dám hành động, chứ không phải là ngồi đấy chờ ở trên chỉ đạo gì thì làm theo, ngồi không mà thành quả tự đến.

“Quan trọng là phải sáng tạo trong công việc và dám quyết, dám làm, vì cuộc sống hạnh phúc của người dân. Văn kiện Đại hội XIV cũng đã rõ quan điểm này, đích đến cuối cùng của mọi hành động phải là hạnh phúc của nhân dân”, ông Chức phân tích.

Qua theo dõi, ông Chức cho biết, như ở TP Hà Nội, hiện đang rất quyết liệt triển khai các chương trình hành động của Đại hội XIV của Đảng và Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố. Các địa phương khác cũng đang rất quyết tâm để đưa chương trình hành động, Nghị quyết Đại hội XIV thành những dự án, công việc cụ thể.

“Phải nhanh chứ không thể chần chừ, có như thế mới kịp được tiến độ các mục tiêu đặt ra”, ông Chức nói.