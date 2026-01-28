Linh vật bạch mã hút khách trên đồi Chuông Gió

TPO - Theo thông tin từ UBND xã Bình Điền (TP. Huế) cho biết, địa phương vừa hoàn thành việc lắp dựng linh vật Bạch Mã chào Xuân Bính Ngọ 2026 tại khu đồi cạnh cầu treo Bình Thành.
Khu vực đặt linh vật là đồi Chuông Gió (thuộc thôn Tam Hiệp), nằm ven sông Hữu Trạch - thượng nguồn sông Hương. Đây là vị trí có địa hình thoáng đãng, cảnh quan đẹp, nhìn ra dòng sông và núi rừng bao quanh.
“Tôi thấy linh vật rất đẹp và có hồn. Nhìn chú ngựa trắng tung vó trên đồi vừa mạnh mẽ, vừa thanh thoát, đúng với tinh thần năm Bính Ngọ. Không chỉ là điểm check-in cho bà con và du khách, linh vật còn khiến chúng tôi cảm thấy phấn khởi, tin tưởng vào một năm mới nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi và quê hương ngày càng khởi sắc”, một người dân xã Bình Điền chia sẻ.