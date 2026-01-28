Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Huế:

Linh vật bạch mã hút khách trên đồi Chuông Gió

Ngọc Văn

TPO - Theo thông tin từ UBND xã Bình Điền (TP. Huế) cho biết, địa phương vừa hoàn thành việc lắp dựng linh vật Bạch Mã chào Xuân Bính Ngọ 2026 tại khu đồi cạnh cầu treo Bình Thành.

tp-1-linh-vat-ngua-trang-hue-1.jpg
tp-1-linh-vat-ngua-trang-hue-2.jpg
Khu vực đặt linh vật là đồi Chuông Gió (thuộc thôn Tam Hiệp), nằm ven sông Hữu Trạch - thượng nguồn sông Hương. Đây là vị trí có địa hình thoáng đãng, cảnh quan đẹp, nhìn ra dòng sông và núi rừng bao quanh.
tp-2-linh-vat-ngua-trang-hue.jpg
Linh vật tuấn mã được chế tác và lắp đặt tại khu đồi nhỏ ven sông nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan sinh động, phục vụ nhu cầu tham quan, vui xuân﻿ của người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
tp-3-linh-vat-ngua-trang-hue.jpg
Tạo hình ngựa trắng có chiều cao khoảng 3m, phần đế cao 1,2m, được làm từ chất liệu xốp. Hình tượng bạch mã với gam màu trắng tinh khôi mang ý nghĩa biểu trưng cho sự thuần khiết, cao quý và khởi đầu may mắn.﻿
tp-4-linh-vat-ngua-trang-hue.jpg
Tư thế ngựa tung vó vượt qua vách đá, bồng bềnh giữa mây ngàn và khóm tre xanh tạo nên tổng thể hài hòa, gợi mở khí thế vươn lên mạnh mẽ﻿ trong năm mới.
tp-5-linh-vat-ngua-trang-hue.jpg
Các chi tiết bờm và đuôi được tạo hình uốn lượn mềm mại, giàu tính chuyển động, vừa thể hiện sức mạnh bền bỉ, vừa toát lên nét uyển chuyển, sinh động﻿ của linh vật.
tp-6-linh-vat-ngua-trang-hue.jpg
Dưới chân tượng là hình ảnh khóm tre xanh và dòng thác mát lành, không chỉ góp phần làm nổi bật bố cục tổng thể mà còn gợi nhắc đến tinh thần kiên trung, dẻo dai - những giá trị bền vững của con người Việt Nam.
tp-7-linh-vat-ngua-trang-hue.jpg
Theo UBND xã Bình Điền, linh vật bạch mã Xuân Bính Ngọ 2026 không đơn thuần mang tính trang trí mà còn gửi gắm thông điệp “Mã đáo thành công”. Hình ảnh ngựa vượt núi, đạp mây là biểu trưng cho ý chí kiên cường, khát vọng chinh phục thử thách, hướng tới thành công, thịnh vượng và bình an trong năm mới.
tp-8-linh-vat-ngua-trang-hue.jpg
Đáng chú ý, linh vật được đặt trong tổng thể công trình “Vườn hoa - công viên” tại khu đất thôn Tam Hiệp, gần cầu treo Bình Thành, với diện tích khoảng 2ha. Đây là không gian xanh mới của địa phương, đã được chỉnh trang, trồng bổ sung nhiều loại hoa kiểng, cây xanh﻿, lắp đặt ghế đá, hệ thống chiếu sáng, đường dạo bộ, cầu bán nguyệt, tạo điểm sinh hoạt cộng đồng, vui chơi và thư giãn cho người dân.
tp-9-linh-vat-ngua-trang-hue.jpg
Ngay sau khi hoàn thiện, những ngày qua, đồi Chuông Gió nhanh chóng trở thành điểm check-in mới, thu hút đông đảo người dân, du khách và giới trẻ. Nhiều người từ khu vực trung tâm thành phố cũng tìm đến đây để chụp ảnh lưu niệm, trải nghiệm khí hậu trong lành, không gian cảnh quan thoáng đãng, có tầm nhìn đẹp ra thượng nguồn sông Hương.
tp-9-1-linh-vat-ngua-trang-hue.jpg
Để hình thành công trình công cộng﻿ này, chính quyền xã Bình Điền đã tích cực vận động người dân tự nguyện hiến gần 2ha đất lâm nghiệp tại khu vực giáp phía nam cầu treo Bình Thành bắc qua sông Hữu Trạch. Sau đó, địa phương tiếp tục huy động nguồn kinh phí xã hội hóa, đồng thời vận động người dân và các lực lượng xung kích tham gia trồng thông, lim xanh cùng nhiều loại hoa, góp phần tạo dựng diện mạo không gian xanh cho khu vực.
tp-9-2-linh-vat-ngua-trang-hue-2.jpg
tp-9-2-linh-vat-ngua-trang-hue-3.jpg
tp-9-2-linh-vat-ngua-trang-hue-1.jpg
tp-9-2-linh-vat-ngua-trang-hue-4.jpg
“Tôi thấy linh vật rất đẹp và có hồn. Nhìn chú ngựa trắng tung vó trên đồi vừa mạnh mẽ, vừa thanh thoát, đúng với tinh thần năm Bính Ngọ. Không chỉ là điểm check-in cho bà con và du khách, linh vật còn khiến chúng tôi cảm thấy phấn khởi, tin tưởng vào một năm mới nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi và quê hương ngày càng khởi sắc”, một người dân xã Bình Điền chia sẻ.
Ngọc Văn
