Linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 ở các tỉnh thành, đâu là tuấn mã xịn nhất?

HHTO - Những ngày gần đây, hình ảnh linh vật ngựa chào đón Tết Bính Ngọ 2026 ở các địa phương được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Người đứng sau dàn "Hoa hậu" trong đường đua linh vật những năm trước có còn giữ ngôi vương?

Đầu năm 2026, nghệ nhân Đinh Văn Tâm - người tạo ra hàng loạt "Hoa hậu" của làng linh vật những năm trước đã cho ra mắt linh vật "Ngựa Vàng" cao 5m, đặt tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Khác với các năm trước, linh vật đều được tạo hình từ xốp và thạch cao, sau đó vẽ màu, năm nay, ý tưởng có sự đột phá hơn nhờ sử dụng tấm alu 60m2, cắt thành hơn 150.000 mảnh và ghép lại với nhau trên khung sắt kiên cố. Cách làm này giúp chú ngựa vững chãi, tạo hiệu ứng chiếu sáng lấp lánh về đêm.

Ảnh: Nuong Nguyen

Tương tự Đà Nẵng, linh vật ngựa ở Huế cũng được “giang cư mận” kỳ vọng sẽ trở thành "chiến mã" trong năm nay khi gợi liên tưởng đến dáng bay về trời cùng Thánh Gióng. Bạch mã này cao 3m được bằng làm xốp tung vó, “khoe” body săn chắc giữa công trình “Vườn hoa - công viên” nằm trên đồi Chuông Gió, xã Bình Điền, TP. Huế.

Ảnh: Page Thông tin Huế

Sánh với những “anh chàng tuấn mã” là các “nàng ngựa” có visual đẹp mê. Nằm trong khu vực trung tâm thương mại Gold Coast (phường Nha Trang, Khánh Hòa), chuỗi tiểu cảnh "Tuấn Mã Nghinh Xuân - Khai Niên Thịnh Vượng" gồm 3 cặp ngựa hiền hòa, dịu dàng như bước ra từ thế giới thần tiên thu hút đông đảo người dân và du khách tới check-in. Trong đó, Song Hoa Nghinh Phúc được gọi là "cặp Nữ Hoàng" đứng giữa rừng đào khoe sắc “đốn tim” giới trẻ.

Ảnh: Gold Coast Mall Nha Trang

Bên cạnh đó, linh vật ngựa chibi với cặp mắt to tròn, long lanh và chiếc bờm nhiều màu sắc ở Đồng Nai nhận về lượt quan tâm nhiều không kém “đàn anh, đàn chị". Với việc ứng dụng công nghệ robot tự động vào quy trình sản xuất, xưởng của anh Phan Chí Linh đang gia công hơn 300 sản phẩm ngựa. Nổi bật nhất, tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt đang được gấp rút hoàn thiện đã trở thành điểm nóng.

Ảnh: VnExpress

Ảnh: VnExpress

Ảnh: @chengding632

Trên mạng gần đây xuất hiện hình ảnh “anh ngựa đỏ” tự tin ưỡn ngực khoe đôi môi dày căng mọng như mới tiêm filler khiến cộng đồng mạng thêm dịp “ồn”. Cùng với đó, “ngựa ngậm ti giả” ở Bắc Ninh đang lọt top những chú ngựa "dưỡng thê" nhất từ những bức "nhá hàng" đầu tiên.

Cộng đồng mạng ví von đây là nghé con chưa cai sữa mẹ. Nhờ trang phục tươi sáng phối với cặp kính đen bắt trend, “ngựa em bé tri thức” đang được teen tích cực “xin vía” đỗ đạt trong năm mới khi vùng đất “Bắc Bling” hội tụ đủ thành tựu đáng nể trong kỳ thi Đánh giá năng lực và tốt nghiệp THPT trong năm 2025.

Ảnh: Bắc Ninh News

Được biết, "ẻm" chính là "Ngựa vui vẻ" - 1 trong 3 sản phẩm của anh Bùi Văn Quân làm bằng xi măng và đặt trong vườn Hạnh Phúc tại thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh. Anh cho ra đời 3 linh vật: "Ngựa vui vẻ", "Ngựa hạnh phúc" và "Ngựa thương".

Dự kiến, "Ngựa thương" sẽ được đem đấu giá nhằm giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn có mùa Tết ấm áp hơn. Nhiều người khen ngợi đây là hành động ý nghĩa, góp phần lan tỏa thông điệp tích cực, nhân văn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.