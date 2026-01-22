Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Ảnh-Clip hay

Google News

Loạt ảnh chú cún "tỏ thái độ" gây bão mạng, danh tính người chụp cùng gây bất ngờ

Dương Kiều

HHTO - Chú cún đội tóc giả, có biểu cảm "thái độ" tại Thái Lan tạo nên cơn sốt mới trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, hình ảnh một chú cún đội tóc giả, bày ra vẽ mặt "thái độ" đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Loạt ảnh của chú cún này nhận được nhiều bình luận thích thú từ cư dân mạng, được dùng làm meme và thậm chí ảnh đại diện mới vô cùng hài hước.

2.jpg
618313471-18411942610127712-1016702335423034043-n.jpg
Hình ảnh chú cún "thái độ" gây sốt cõi mạng.

Trong ảnh, chú cún nhỏ thuộc giống chihuahua đang mang tóc giả, mặc áo xanh lam kèm theo chiếc hoa màu vàng to tướng trước ngực. Điểm đặc biệt là biểu cảm của chú cún vô hài hước, trông giống như đang chán ghét và muốn về nhà ngay lập tức. Đáng nói hơn, chú cún này đã có dịp chụp chung ảnh với ông Chadchart Sittipunt - Thống đốc của thủ đô Bangkok, Thái Lan.

617808473-18411942592127712-647829754151275757-n.jpg
618494030-18411942583127712-3672660033441636532-n.jpg
Chú cún "thái độ" chụp ảnh cùng Thống đốc Bangkok.

Màn kết hợp vừa ngẫu nhiên, vừa thú vị này đã khiến mạng xã hội bùng nổ. Bên cạnh bộ ảnh gốc, chú cún "thái độ" còn được chế thành ảnh meme, được cư dân mạng sử dụng rộng rãi trong những ngày gần đây.

619276428-18412207087127712-344039559392020581-n.jpg
619447390-18412331758127712-4564666872517445688-n.jpg
619251767-18412331767127712-5292639227760920465-n.jpg
619547521-18412331776127712-1664348998163200832-n.jpg
Chú cún được chế meme khắp mạng xã hội.

Thực chất, chú cún này không phải cái tên quá xa lạ với những ai thường xuyên dành sự quan tâm cho mạng xã hội Thái Lan. Tài khoản đứng sau chú cún "thái độ" có tên @iam.calorie, sở hữu hơn 422 nghìn lượt theo dõi trên Instagram. Tài khoản đến từ Thái Lan này thường xuyên đăng ảnh và video của hai chú cún "chị chị em em", xuất hiện với trang phục sang trọng, trang điểm và làm tóc chẳng thua kém gì nghệ sĩ.

1.jpg
Tài khoản "cún chị cún em" có hơn 422 nghìn lượt theo dõi.

Nhờ nét "chanh sả" hiếm thấy trong giới "gâu gâu", hai chị em nhà cún này trở thành gương mặt của nhiều thương hiệu, nhãn hàng, có không ít hợp đồng quảng cáo lớn nhỏ khác nhau. Ngoài ra, hai chú cún chưa bao giờ mặc lại trang phục, cho thấy mức độ đầu tư hoành tráng từ "sen" nhằm mang đến hình ảnh chỉn chu nhất trên mạng xã hội.

Chị em nhà cún "chanh sả" trong một video quảng cáo ngoài trời. Nguồn: @iam.calorie
606345847-18409352701127712-4344987272463974134-n.jpg
Cô em chỉ mới nổi tiếng gần đây nhưng đã sớm gây sốt chẳng kém cô chị. Nguồn: @iam.calorie
608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Dương Kiều
#cún cưng #trào lưu Threads #gây sốt mạng xã hội #chó chihuahua #iam.calorie

