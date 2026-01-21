Muôn kiểu sáng tạo trend "tổng tài - nữ chính", từ ngôn tình hóa "cảm lạnh"

HHTO - Những tình tiết đặc trưng của truyện hay phim ngôn tình, nhất là tình tiết tổng tài lấy lòng nữ chính giờ trở nên hài hước qua sự sáng tạo của cư dân mạng.

Những thước phim hay câu chuyện ngôn tình có thể ngọt ngào và viên mãn với cặp nhân vật chính, nhưng chưa chắc đối với dàn nhân vật phụ hoặc quần chúng. Bằng chứng là gần đây, trào lưu tái hiện những tình tiết ngôn tình "tổng tài - nữ chính" đến từ góc nhìn "người qua đường" đang khiến mạng xã hội rầm rộ.

Trào lưu sáng tạo câu chuyện "tổng tài - nữ chính" gây rầm rộ mạng xã hội.

Trên mạng xã hội Facebook hay TikTok, hàng loạt bài đăng về số phận nhân vật quần chúng trong các tình tiết "tổng tài - nữ chính" quen thuộc khiến cư dân mạng thích thú. Những cảnh phim từng gây nghiện với người xem vì sự ngọt ngào, lãng mạn và cảm động nay lại hóa "cảm lạnh" khi làm phiền những người xung quanh.

Niềm hạnh phúc của tổng tài và nữ chính đôi khi là nỗi khổ của quần chúng. Nguồn: @inconvenhient

Câu chuyện nữ chính ngôn tình được biến tấu đa dạng trường hợp. Nguồn: @khanhchaunguyen

Trào lưu hài hước này được dịp để dân công sở "trổ tài" sáng tạo của mình, mang đến những góc nhìn "khổ càng thêm khổ" khi công việc áp lực lại gặp thêm những pha tình tứ của tổng tài và nữ chính. Từ việc phải tăng ca vì nữ chính bận đi chơi với tổng tài, đến việc mất hết file dữ liệu vì tổng tài đột ngột cắt điện tòa nhà để tỏ tình với nữ chính, từng tình huống đều khiến người xem đồng cảm nhưng cũng cười không ngừng.

Tổng tài vui, nữ chính vui, chỉ có tôi là không vui.

Tình tiết tổng tài mua nhà, mua xe, mua cả thành phố để làm nữ chính vui không còn quá xa lạ. Nguồn: @nhantridungacademy

Đi làm ngày đầu đã trở thành nhân vật quần chúng không tên trong chuyện tình tổng tài - nữ chính. Nguồn: @bobathangnieu

Trào lưu tổng tài - nữ chính được sáng tạo với nhiều ngành nghề khác nhau. Nguồn: @kittheweird

Những tình tiết đặc trưng của giới ngôn tình giờ lại hài hước đến như thế. Nguồn: @xinhyeu.cafe

Những video này bắt nguồn từ trào lưu của cư dân mạng xứ Trung, như một cách lên án duyên dáng làn sóng phim ngắn "mì ăn liền" trên mạng hiện nay. Tại thị trường Hoa ngữ, những bộ phim có thời lượng ngắn hoặc siêu ngắn (vài phút/tập) đang dần chiếm sóng, thu về lượt xem khủng trên mạng và đang dần trở thành đối thủ của các tác phẩm được đầu tư lớn. Tuy nhiên, đa phần nội dung các phim này khá phi logic, nông cạn và chỉ xoay quanh hành trình tổng tài yêu đương nữ chính, nhưng chỉ biến tấu về thân phận, độ tuổi... hoặc thêm thắt các tình tiết xuyên không, trùng sinh.

Vào cuối năm 2025, hội nghị phim ngắn ở Hàng Châu đã thống kê cả năm qua có trên dưới 40.000 bộ phim ngắn màn hình dọc được phát hành trên mạng. Song, mô-típ các phim này chỉ xoay quanh "tổng tài bị đầu độc", "nữ chính trùng sinh", "tiểu thư thất lạc", "nữ chính đi nhầm phòng"... dẫn đến nhàm chán, gây tác động không tốt đến khán giả. Từ làn sóng đó, Cục Phát thanh của thị trường Hoa ngữ tuyên bố sẽ có biện pháp chấn chỉnh, tập trung vào chất lượng thay vì chạy theo số lượng để "câu view".