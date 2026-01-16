Khởi động năm mới với trend “365 Buttons”: Nhật ký cảm xúc phiên bản sáng tạo

HHTO - Những ngày đầu năm 2026, TikTok được "phủ sóng" bởi trào lưu đầy sáng tạo và rực rỡ màu sắc "365 Buttons" (365 chiếc nút), mỗi chiếc nút sẽ tượng trưng cho mỗi ngày trong một năm. Xuất phát điểm chỉ từ một bình luận nhưng trào lưu này nhanh chóng chinh phục Gen Z nhờ thông điệp đầy ý nghĩa.

Lướt TikTok những ngày đầu năm 2026, không khó để nhận ra sự đổ bộ của trào lưu "365 Buttons" với hình ảnh những chiếc lọ thủy tinh trong suốt, bên trong chứa vài chiếc nút áo (khuy áo) đủ màu sắc, hình dáng đến chất liệu. Đây là một trong những trào lưu “mở màn” năm mới được đông đảo netizen trên khắp thế giới hưởng ứng tích cực.

Mỗi chiếc cúc áo là một ngày đã qua. (Nguồn: @flylikadove)

Trend này được “khởi xướng” từ một bình luận của tài khoản có tên Tamara bên dưới một video có nội dung lên kế hoạch cho năm 2026. Ở phần bình luận, Tamana đã chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị 365 chiếc nút, mỗi chiếc đại diện cho một ngày trong năm. Mỗi ngày trôi qua, một chiếc cúc sẽ được bỏ vào hũ. Hoạt động này giúp ý thức rõ rệt sự hữu hạn của thời gian, từ đó có thêm động lực để nỗ lực hơn.

Bình luận khởi xướng cho chiếc trend đầy sáng tạo.

Phía dưới phần chia sẻ, cư dân mạng đã để lại hàng trăm phản hồi thắc mắc về ý nghĩa của hoạt động này. Và câu trả lời của Tamara đã khiến phần bình luận “bùng nổ”: "Thật ra việc này chỉ cần bản thân tôi thấy hợp lý là tôi làm thôi, chứ tôi cũng không cần giải thích với ai khác". Sau khi đăng tải, bình luận này của Tamara đã trở thành một meme lan truyền trên mạng và tự lan rộng ra ngoài sức tưởng tượng.

Câu trả lời của Tamara khiến phần lớn cư dân mạng thích thú.

Bên cạnh đó, thông điệp từ hoạt động của Tamara cũng nhận được sự hưởng ứng và đồng tình tích cực từ netizen. Không chỉ đơn thuần là dùng 365 chiếc nút để trực quan hóa quá trình trôi qua của một năm mà còn là lời nhắc nhở về việc thời gian trôi nhanh như thế nào, vì vậy cần học cách làm những điều mình muốn mà không cần quá bận tâm về việc giải thích về lựa chọn của mình cho người khác.

Để “bắt trend”, các netizen cần tìm một chiếc lọ thủy tinh hoặc hũ nhựa trong suốt. Tiếp đến, tùy vào sở thích của mỗi cá nhân, có thể mua các túi nút hỗn hợp nhiều màu sắc trên các sàn thương mại điện tử hoặc để tăng thêm ý nghĩa, nhiều netizen chọn cách gom nút từ quần áo cũ không còn mặc, xin từ bà hoặc mẹ, hay trao đổi nút với bạn bè. Mỗi chiếc nút lúc này sẽ mang một câu chuyện riêng.

Chiếc trend được đông đảo netizen trên khắp thế giới hưởng ứng. (Nguồn: @laniekristin)

Nhiều tài khoản trên mạng xã hội đã đăng tải quá trình "theo đuôi" trào lưu này. (Nguồn: @flylikadove)

Sau đó, mỗi ngày cứ gửi thêm vào hũ một chiếc nút. Để trào lưu thêm phần ý nghĩa, nhiều người còn xem đây là cách để "mã hóa" cảm xúc của mình. Thông qua màu sắc, đường vân hay hình dáng riêng biệt, mỗi chiếc cúc sẽ đại diện cho tâm trạng của chủ nhân trong ngày hôm ấy.

Ngoài ra, nhiều người dùng còn chia sẻ những cách biến tấu cho chiếc trend thêm phần thú vị như thay vì cho vào hũ, mỗi ngày sẽ may một chiếc nút lên tấm vải hay sử dụng dập giấy có hình chiếc nút và dán vào sổ cá nhân

Muôn kiểu "bắt trend" sáng tạo của các Gen Z. (Nguồn: @amandarachlee)

(Nguồn: @withlovejuliana)

Kết quả của lần “đu trend” này chắc chắn sẽ không khiến netizen thất vọng. Chiếc hũ thành phẩm chứa đựng các chiếc cúc với đủ hình dáng, màu sắc, chất liệu và không theo quy tắc thẩm mỹ nào. Nhưng chính những câu chuyện trong mỗi chiếc nút được thêm vào mỗi ngày mới là kỷ niệm "chất lượng" nhất.