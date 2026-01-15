Thông báo "biến động số dư" gây hoang mang, cả mạng xã hội bỗng hóa "bảo bối"

HHTO - Cư dân mạng bày tỏ sự hoang mang nhẹ khi bỗng dưng nhận về hàng loạt thông báo chuyển tiền từ các nhãn hàng, nhưng sự thật là không có khoản tiền nào cả!

Mới đây, nhiều cư dân mạng chia sẻ khoảnh khắc "mừng hụt" khi nhận được thông báo biến động số dư trên điện thoại của mình. Sau cảm giác vui thích ban đầu, cộng đồng mạng lại hóa thất vọng tràn trề khi đây chỉ là một "cú lừa" đến từ các nhãn hàng.

Không ít thương hiệu đình đám đã gửi đến người dùng cùng một công thức thông báo đẩy, đó là "Tài khoản - số tiền giao dịch - ngày giờ chuyển tiền" kèm câu chú thích "bảo bối, em cứ... , anh lo". Trong dấu "..." có thể là bất cứ hành động nào có sử dụng tiền như mua vé xem phim, đặt đồ ăn, mua gói học ngoại ngữ... tùy theo loại nhãn hàng.

Trên mạng xã hội, dân tình đã chia sẻ những nhãn hàng gửi thông báo này đến điện thoại, tạo nên tình huống dở khóc dở cười. Có người cảm thấy đây là trào lưu hài hước, nhưng cũng có người cho rằng nó "vô tri", khiến cho người dùng ngoài cảm giác hụt hẫng. Có một cư dân mạng còn chia sẻ trải nghiệm lầm tưởng đó là thông báo chuyển tiền thật, đến khi rủ bạn bè đi ăn mừng xong xuôi mới "vỡ lẽ".

Cư dân mạng bình luận trái chiều về trào lưu này.

Trào lưu này nhiều khả năng đến từ cuộc hội thoại của rạp Lotte và một trang web phim lậu gây rầm rộ mạng xã hội thời gian qua. Sau khi xác nhận chiếu phim Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng tại rạp, phía Lotte đã chủ động nhắn với trang web phim lậu R. để yêu cầu gỡ phim. Sau đó, trang này đã phản hồi gỡ phim và nhắn với phía Lotte rằng "Bảo bối, em muốn là được". Cuộc hội thoại trở thành cơn sốt trên mạng xã hội, dần dà trở thành trào lưu được "xào nấu" lại.