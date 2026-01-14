Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ảnh-Clip hay

Google News

Giới trẻ Trung Quốc gây sốt khi rủ bạn bè đu trend vẽ bánh kem "bất quy tắc"

Tôn Huy - Ảnh, clip: Douyin
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đầu năm 2026, MXH Douyin của Trung Quốc viral loạt video với những chiếc bánh kem có giao diện "bất quy tắc". Không cần hoa tay, trend này ghi điểm nhờ màn "hợp sức" của hội bạn thân, cùng biến cốt bánh trắng thành bức tranh kỷ niệm, nơi mỗi vệt màu là một dấu ấn rực rỡ của tuổi trẻ.

Những ngày đầu năm 2026, lướt Douyin, thay vì những mẫu bánh kem được tạo hình chỉn chu, netizen Trung Quốc sẽ bắt gặp hình ảnh những chiếc bánh sinh nhật có vẻ ngoài đầy ngẫu hứng. Lớp kem được phối màu tự do, các đường nét chồng chéo lên nhau, tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo và phóng khoáng.

banhkem-4.jpg
Những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng tình cảm từ hội bạn thân.
Mỗi người một nét, vẽ nên thanh xuân của nhau. - Clip: dylz7k4phn0m.

Vượt qua trào lưu Bento Cake hay D-I-Y cá nhân từng hot trước đây, "chiếc bánh tình bạn" này trở thành tâm điểm nhờ tính tương tác tập thể. Chủ nhân bữa tiệc sẽ nhận một cốt bánh nền trắng trơn cùng nhiều túi bắt kem hoặc thìa màu rực rỡ. "Thủ tục" thổi nến giờ đây nhường chỗ cho màn "tác nghiệp" của hội bạn thân: mỗi người một tay, tranh nhau tô điểm lên mặt bánh.

banhkem.png
Đề xuất về cách làm bánh kem tình bạn được mọi người hưởng ứng.
Clip: 34696871937.
banhkem-1.png
Một netizen để lại bình luận: "Ai cũng muốn giữ vị trí quan trọng trong tim của bạn".

Sức hút của trào lưu này bắt nguồn từ một bình luận đạt hàng chục nghìn lượt yêu thích, ví von đầy cảm xúc: "Tuổi 17 của tớ vốn là trang giấy trắng, nhờ các cậu đến mà trở nên rực rỡ sắc màu". Ý tưởng ấy đã biến chiếc bánh kem đơn thuần thành "tuyên ngôn" của tình bạn, nơi mỗi đường kem, mỗi nét vẽ dù vụng về cũng là sự hiện diện của một người bạn thân thiết.

banhkem-2.jpg
Nhiều người bỡ ngỡ khi lần đầu tìm hiểu về trend này.

Bắt trend này, cư dân mạng cũng sáng tạo ra hàng loạt caption cho "hội cốt": "Chiếc bánh đợi tuổi mới lấp đầy, còn lũ bạn thì tranh nhau để đánh dấu chủ quyền tương lai tôi" hay "Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình để lại những nét vẽ rực rỡ nhất trong thanh xuân của mình".

Clip: huan0617.

Chiếc bánh thành phẩm có thể trông hơi lộn xộn và không theo quy tắc thẩm mỹ nào. Nhưng chính khoảnh khắc hội bạn cùng "trây trét", cười đùa mới là kỷ niệm "chất" nhất để mở màn tuổi mới.

Clip: 378105902.
banhkem-1.jpg
Cũng có chiếc bánh được trang trí một cách tỉ mỉ.
Nhiều người bật cười vì độ lầy của hội bạn thân. - Clip: wohaishuosha56.
1473.jpg
Tôn Huy - Ảnh, clip: Douyin
#bánh kem #Douyin #bất quy tắc #trẻ trung #sáng tạo #hội bạn #thanh xuân

Xem thêm

Cùng chuyên mục