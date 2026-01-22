Trào lưu làm hoa kẽm nhung gây sốt, cách giới trẻ ngỏ lời với nửa kia cực xịn

HHTO - Trào lưu làm hoa kẽm nhung handmade khiến giới trẻ thích thú, đặc biệt là dịp để các bạn nam trổ tài khéo tay để làm quà tặng bạn bè hay người thương.

Trong những ngày đầu năm 2026 này, cộng đồng TikTok tại Việt Nam đang "dậy sóng" với trend làm hoa kẽm nhung thủ công sáng tạo, thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác từ giới trẻ. Giờ đây, teen đã "bỏ túi" thêm một món quà tặng độc đáo để bày tỏ tình cảm đến những người yêu thương xung quanh.

Trend làm hoa kẽm nhung gây bão trên TikTok.

Trên TikTok, hàng loạt video theo phong cách "biến hình" đặc trưng gây sốt, bắt đầu bằng cảnh các bạn trẻ cầm trên tay những sợi kẽm nhung đơn giản, rồi "lột xác" thành những bó hoa rực rỡ, đầy màu sắc chỉ vài giây sau đó. Video khoe hoa kẽm nhung dần dần thu hút sự chú ý vì thành quả bắt mắt, đặc biệt khi chúng đến từ nhiều bạn nam một cách khéo léo và bất ngờ.

Giới trẻ bắt tay làm hoa kẽm nhung, tạo trend trên TikTok. Nguồn: @1810_lth_

Trào lưu khéo tay này thu hút nhiều bạn nam tham gia. Nguồn: @_hnhi10

Giới trẻ, đặc biệt là các bạn teen đang nhiệt tình khoe thành phẩm hoa kẽm nhung của riêng mình trên TikTok, với những kiểu dáng, cách phối màu sắc khác biệt. Từ những bó hoa hồng pastel nhỏ nhắn đến bó hoa đa sắc to lớn, các sản phẩm "nhà làm" này được sử dụng để tặng bạn bè, người yêu hoặc làm quà ý nghĩa trong các dịp đặc biệt như lễ Tết, tốt nghiệp, sinh nhật hay chỉ đơn giản là trang trí không gian sống.

Nhiều bó hoa tươi xinh, đầy màu sắc thể hiện sự sáng tạo của giới trẻ. Nguồn: @quananh.26

Nguyên liệu và cách làm hoa kẽm nhung không khó để chuẩn bị. @hhang2706

Ngoài ra, các video hướng dẫn hay ghi lại hành trình làm từng bông hoa kẽm nhung cũng gây ấn tượng với cộng đồng mạng. Trong thời buổi những "nội dung nhanh" đang lên ngôi thì những video công đoạn chậm rãi, từ tốn này lại trở nên quý giá và được quan tâm không kém cạnh, nhất là với những ai đang mong muốn làm đóa hoa cho bản thân nhưng chưa biết cách cụ thể.

Hoa kẽm nhung là một loại hoa thủ công được chế tác từ chất liệu vải nhung kết hợp với dây kẽm, tạo nên vẻ ngoài tinh tế, gần giống hoa thật nhưng bền bỉ hơn hẳn. Sợi kẽm nhung có lõi mềm bên trong, bọc lớp lông mịn màng bên ngoài giúp dễ dàng uốn nắn thành cánh hoa, lá cây hay nhụy mà không cần dụng cụ phức tạp. Loại hoa này nổi bật với độ bền cao, không phai màu hay héo úa theo thời gian, đồng thời mang tính thẩm mỹ sang trọng, phù hợp cho trang trí nội thất hoặc quà tặng lâu dài.

Hoa kẽm nhung thể hiện sự tỉ mỉ và óc sáng tạo của người làm.

Để thực hiện, các bạn trẻ chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu gồm sợi kẽm nhung (dài khoảng 15-30cm, khoảng 40-50 sợi), nhụy bột, keo nến và chỉ buộc. Ví dụ, để làm một bông hoa tulip, bạn cần 12 sợi kẽm nhung màu hồng uốn thành cánh hoa cùng nhụy và lá xanh. Ngoài ra, giá thành nguyên liệu để tự làm hoa kẽm nhung cũng rất phải chăng. Một bó kẽm nhung loại 1 (khoảng 100 sợi dài 30cm) chỉ từ 9 đến 23.000 đồng, còn một set đầy đủ hơn gồm cả nhụy và thân lá có thể lên đến vài chục hoặc 100.000 đồng.