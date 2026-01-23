Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoảnh khắc “vỡ òa” của nữ sinh khiến netizen bồi hồi nhớ lại thời thanh xuân

Văn Thuận (tổng hợp)

HHTO - Một đoạn clip ngắn được lan truyền trên TikTok ghi lại khoảnh khắc vỡ òa của một nữ sinh lớp 12 trường THPT chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi khi biết mình đạt giải Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn đã nhận được sự quan tâm từ đông đảo cộng đồng mạng.

Trong đoạn clip, nữ sinh òa khóc khi biết mình đạt giải cao trong kỳ thi quan trọng, cùng niềm hân hoan và hạnh phúc, cô bạn ôm chầm lấy những người bạn của mình khiến người xem không khỏi xúc động. Xung quanh nữ sinh này là các bạn học liên tục reo hò, chúc mừng, rồi trêu đùa “Đậu rồi, đậu rồi”, vừa tạo nên không khí rộn ràng cho phòng học, vừa giúp nữ sinh bình tĩnh hơn.

z7458327118921-fb18aebe81dbd8e09346c985ff96afde.jpg
z7458327115228-f13a65054a19366fca4d9aab6808ddc2.jpg
Nữ sinh bật khóc khi biết tin mình đạt giải HSG Quốc gia. Ảnh: @acquyfifailekhiet_

Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia được xem là một trong những cột mốc áp lực nhất đối với các bạn học sinh THPT. Những giọt nước mắt của nữ sinh trong đoạn clip khi ấy không chỉ là để bộc lộ niềm vui cá nhân mà nó còn đánh dấu cho thành tựu mà cô bạn đạt được sau một quá trình nỗ lực ôn luyện cho kỳ thi.

Trong một đoạn clip khác được đăng tải cho biết lớp của nữ sinh đã đạt 4 giải học sinh giỏi Quốc gia gồm 1 giải Nhất, 2 giải Ba và một giải Khuyến khích. Cả hai đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận “xin vía” và chúc mừng nữ sinh này cùng cả lớp: “Chúc mừng chị bé nha, tiện thể “người đẹp” cho em “xin vía!”, “Đạt được một thứ gì cảm giác vô cùng lâng lâng luôn, chúc bạn luôn nỗ lực và không ngừng cố gắng trên con đường học tập nha!”, “Lớp này toàn học bá thế!”,...

z7458327104616-1a739035b75f3b3dba321ec903e82629.jpg
Một đoạn clip khác cũng được đăng tải trên trang cá nhân TikTok cho biết lớp của nữ sinh đã có 4 bạn đạt giải cao. Ảnh: @acquyfifailekhiet_

Những thước phim học đường quý giá được ghi lại, một lúc nào đó khi các bạn xem lại sẽ là minh chứng cho một tuổi trẻ sống hết mình như thế. Netizen chứng kiến khoảnh khắc ngắn ngủi của nữ sinh trong đoạn clip cũng được dịp “vui lây” vì một lần nữa được đắm chìm trong kỷ niệm học đường đẹp đẽ có bạn bè kề vai sát cánh.

Văn Thuận (tổng hợp)
#HSG Quốc gia #THPT chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi #teen #kỷ niệm học đường

