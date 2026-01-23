Khác biệt giữa 5 giải đấu của Cuộc thi Vietnam STEM, AI và Robotics 2025 - 2026

HHTO - Tương tự năm trước, Cuộc thi Vietnam STEM, AI và Robotics ((Vietnam STEM AI Robotics Championship - VSAR) 2025 - 2026 có 5 giải đấu chính. Mỗi giải đấu có nội dung thi đấu tùy theo từng độ tuổi để đảm bảo học sinh cả nước đều có thể tham gia.

VSAR là hoạt động thường niên do Báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Hội đồng Đội Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Tiền Phong, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị phối hợp tổ chức.

VSAR 2025 - 2026 lấy chủ đề "Năng lượng cho tương lai", khuyến khích học sinh nghiên cứu và phát triển các mô hình sáng tạo gắn với năng lượng xanh và phát triển bền vững. 5 giải đấu thuộc cuộc thi được triển khai như sau.

1. Giải đấu Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics

Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics là sân chơi cấp quốc gia dành cho học sinh trên toàn quốc, gồm 2 nội dung thi đấu: "Thiết kế và điều khiển robot để phát triển năng lượng tái tạo" và "Khám phá vũ trụ".

Robot phát triển năng lượng tái tạo

Nội dung thi Robotics được chia thành 3 bảng dành cho học sinh Tiểu học, THCS và THPT với mô hình thi đấu được thiết kế phù hợp năng lực từng độ tuổi.

Bảng thi dành cho học sinh Tiểu học và THCS với nhiệm vụ xây dựng nhà máy điện gió. Thí sinh thiết kế và điều khiển robot lắp ráp một turbine gió hoàn chỉnh theo đúng thứ tự cấu trúc. Robot di chuyển chính xác đến các vị trí được quy hoạch, lắp dựng turbine và vận chuyển đến vùng có sức gió mạnh để ghi điểm cao hơn.

Với bảng THPT, các đội thi thiết kế và lập trình robot thực hiện chuỗi nhiệm vụ lắp đặt tấm pin mặt trời trong nhà máy điện mặt trời hiện đại. Thử thách đòi hỏi học sinh không chỉ làm chủ thuật toán điều khiển và xử lý cảm biến mà còn phải hiểu được các nguyên tắc cơ bản của năng lượng mặt trời, bố trí mảng pin và tối ưu hiệu suất toàn hệ thống. Đây là nội dung thể hiện rõ năng lực tích hợp STEM và khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật vào các mô hình năng lượng tái tạo trong thực tế.

Tên lửa nước khám phá vũ trụ

Cơ chế hoạt động cơ bản của tên lửa nước 2 tầng.

Trong thử thách "Khám phá vũ trụ", học sinh thiết kế mô hình tên lửa nước từ chai nhựa PET, tối ưu lực đẩy, áp suất và khí động học để tạo nên quỹ đạo bay ổn định. Các đội có thể thi bay đến đúng tiêu hoặc thi tách tầng, bung dù để đạt thời gian bay lâu nhất. Thử thách này giúp học sinh vận dụng kiến thức vật lý, rèn luyện tư duy kỹ thuật và tiếp cận khoa học hàng không vũ trụ thông qua việc mô phỏng một số nhiệm vụ đưa thiết bị quan trắc lên quỹ đạo phục vụ kinh tế xã hội và phát triển bền vững.

Thí sinh đăng ký theo đội, mỗi đội gồm từ 3 đến 5 thành viên và 1 huấn luyện viên, tham gia theo các bảng thi. Thời gian đăng ký Vòng sơ loại quốc gia là trước ngày 15/3/2026.

2. Giải Vô Địch IYRC Việt Nam

Giải Vô Địch IYRC Việt Nam 2026 do My Robot Time Việt Nam đồng hành tổ chức, là giải đấu quốc tế dành cho học sinh từ 6 đến 18 tuổi yêu thích công nghệ và lập trình.

Với chủ đề “Chúng ta xây dựng tương lai”, giải đấu gửi đi thông điệp: Tương lai được tạo nên từ tư duy sáng tạo hôm nay. Các đội thi thiết kế, lập trình, điều khiển robot, triển khai mô phỏng AI, hệ thống tự động và drone để thực hiện các nhiệm vụ như cứu hộ, vận chuyển hay mô phỏng nhà máy thông minh.

Thời gian đăng ký Vòng sơ loại: Trước ngày 15/01/2026. Thời hạn đăng ký Vòng chung kết: Trước ngày 31/3/2026.

Học sinh đăng ký tham gia các bảng đấu theo hình thức cá nhân hoặc theo đội. Các hạng mục thi đấu được chia như bảng sau:

3. Giải Vô địch Tekmonk Coding Olympiad

Giải đấu này do Học viện Công nghệ Tekmonk đồng hành tổ chức, là sân chơi lập trình dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12, với hình thức thi cá nhân và đồng đội. Các bảng thi được tổ chức đa dạng trên nhiều nền tảng và ngôn ngữ lập trình, từ Swift Playgrounds, lập trình kéo thả Scratch, đến Python và CodeCombat theo dạng game hóa.

Các thí sinh đạt điều kiện vượt qua Vòng Loại theo tiêu chí chấm điểm sẽ được liên hệ trực tiếp bằng thư điện tử và thông tin về trường học/giáo viên đại diện để thông báo tham dự Vòng Sơ khảo (dự kiến tháng 3/2026). Kết quả sẽ được công bố chính thức tại website cuộc thi.

4. Giải Vô địch KC aiRoboMaker

Đây là giải đấu dành cho học sinh yêu thích công nghệ và khám phá thế giới robot. Cuộc thi kết hợp 2 lĩnh vực nổi bật: sáng tạo robot trên nền tảng mở KCbot, nơi học sinh tự thiết kế, lắp ráp và lập trình mô hình robot như robot phân loại rác trong hệ thống nhà máy điện rác; và thử thách lập trình AI Robot với VEX AIM, giúp học sinh rèn luyện tư duy thuật toán, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm.

Cuộc thi gồm 2 bảng: Bảng A (KCbot) - Sáng tạo robot, và Bảng B (VEX AIM) - Chinh phục AI.

Thời gian đăng ký từ nay đến trước ngày 29/1/2026

5. Giải Vô địch Robot Olympiad

Do Học viện Giáo dục Kidstem đồng hành tổ chức, Giải Vô địch Robot Olympiad dành cho học sinh yêu thích khoa học, công nghệ và robot có độ tuổi từ 6 đến 17 tuổi. Học sinh thiết kế và điều khiển robot thực hiện các nhiệm vụ phân loại rác trong mô hình khu dân cư và vận chuyển hàng hóa về kho. Robot phải tự động hoặc điều khiển chính xác để thu gom rác, nhận diện chất thải và đưa về đúng thùng quy định, hoặc vận chuyển các khối hàng từ trung tâm lưu trữ về các kho trên bản đồ thi đấu.

Thời gian đăng ký từ nay đến hết ngày 15/3/2026 (theo thông báo chính thức của Ban Tổ Chức và chi tiết từng bảng đấu)

Mô hình sân thi đấu Robot vận chuyển và phân loại rác