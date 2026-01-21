Kỳ thủ lớp 6 Đặng Khánh Minh giành ngôi vô địch tại Hội thi Cờ Tư lệnh 2025

Vừa qua, Hội thi Cờ Tư lệnh 2025 đã diễn tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, là một mùa thi đấu trí tuệ để lại nhiều dấu ấn tích cực trong cộng đồng người yêu mến bộ môn này.

Các kỳ thủ chụp ảnh kỉ niệm cùng Tác giả và Ban tổ chức Hội thi

Hội thi do Đại tá, Nhà văn Nguyễn Quý Hải - cha đẻ của Cờ Tư lệnh phối hợp cùng EverJoy Publishing - đơn vị giữ bản quyền Cờ Tư lệnh phiên bản mới tổ chức, dưới sự bảo hộ chuyên môn của Liên đoàn Cờ Việt Nam. Với mục tiêu xây dựng một sân chơi trí tuệ mang tính giáo dục cao, Hội thi Cờ Tư lệnh 2025 góp phần rèn luyện tư duy chiến thuật, bản lĩnh thi đấu, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm - những phẩm chất quan trọng không chỉ trong quân sự mà còn trong đời sống hiện đại.

Hội thi Cờ Tư lệnh 2025 góp phần rèn luyện tư duy chiến thuật, bản lĩnh thi đấu, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm.

Thông qua bộ môn cờ mang tính chiến thuật và tư duy chỉ huy, Hội thi giúp người chơi rèn luyện khả năng phân tích tình huống, ra quyết định trong điều kiện áp lực, đồng thời hình thành bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.

Hội thi hướng tới việc khơi dậy niềm đam mê học tập, tư duy chiến lược và tinh thần fair-play cho thế hệ trẻ; từ đó lan tỏa các giá trị tích cực của trí tuệ, bản lĩnh và văn hóa thi đấu lành mạnh trong cộng đồng.

Phát biểu tại Hội thi, Tác giả Cờ Tư lệnh - Đại tá, Nhà văn Nguyễn Quý Hải bày tỏ niềm vui và sự xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của phong trào Cờ Tư lệnh qua từng mùa tổ chức.

Tác giả Cờ Tư lệnh - Đại tá, Nhà văn Nguyễn Quý Hải cùng Trung tá Bùi Quang Khánh và bà Đỗ Phương Hiền - Trưởng BTC.

Hội thi Cờ Tư lệnh 2025 được tổ chức tinh gọn, quy tụ 44 kỳ thủ đến từ các trường học, câu lạc bộ, hội nhóm và thí sinh tự do, tạo nên môi trường thi đấu nghiêm túc, công bằng và có tính chọn lọc cao. Các đơn vị tham gia bao gồm: THCS Tây Mỗ, THCS Phúc Diễn, THCS Đại Mỗ, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, CLB Cờ Học viện Kỹ thuật Quân sự, các thí sinh tự do từ THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, CLB Cờ Tư lệnh…

Hội thi Cờ Tư lệnh 2025 quy tụ 44 kỳ thủ đến từ các trường học, câu lạc bộ, hội nhóm, thí sinh tự do...

Một điểm nhấn đáng chú ý là sự đa dạng về độ tuổi của các kỳ thủ tham gia, trải dài từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông. Đặc biệt, thí sinh nhỏ tuổi nhất của Hội thi hiện đang theo học lớp 3, cho thấy sức lan tỏa bền vững của bộ môn Cờ Tư lệnh trong môi trường giáo dục và phong trào trí tuệ học đường.

Kỳ thủ Đặng Khánh Minh – lớp 6A6, Trường THCS Phúc Diễn đã xuất sắc giành ngôi vô địch Hội thi Cờ Tư lệnh 2025.

Kết quả chung cuộc, kỳ thủ Đặng Khánh Minh - lớp 6A6, Trường THCS Phúc Diễn đã xuất sắc giành ngôi vô địch Hội thi Cờ Tư lệnh 2025, ghi dấu ấn bằng phong độ thi đấu ổn định, khả năng tính toán sắc bén và tư duy chiến thuật nổi bật. Ngoài ra các kỳ thủ tham gia đều được đánh giá cao về tinh thần thi đấu trung thực, kỷ luật và niềm đam mê đối với bộ môn.