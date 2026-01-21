Lần đầu thi phá đỉnh Đấu trường Toán học, nam sinh tiết lộ "thẻ bài" truyền cảm hứng

HHTO - Đấu trường Toán học châu Á - AIMO 2025 - 2026 chào đón nhiều cái tên "tái chiến" nhưng cũng có những "chiến thần" tham gia lần đầu đã "ăn không để lại vụn" với điểm tuyệt đối từ vòng đầu tiên. Một trong số đó là cậu bạn Vũ Tuấn Thành (học sinh lớp 3, trường Tiểu học Lê Ngọc Hân - Hà Nội).

Bố của Tuấn Thành là cựu học sinh chuyên Toán của trường THPT chuyên Hưng Yên, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội - ngôi trường báo Tiền Phong phối hợp để tổ chức họp báo phát động mùa giải 2025 - 2026. Chính cơ duyên này giúp Tuấn Thành và bố biết đến AIMO. Bố tìm hiểu và đề xuất cậu bạn thử sức. Chàng tween dành thời gian xem xét các đề cũ rồi mới gật đầu vì cảm thấy đề hay ho, thú vị.

Dù chỉ mới 8 tuổi nhưng việc tham gia giải Toán bằng tiếng Anh không phải điều xa lạ với Tuấn Thành. Cậu bạn sớm bộc lộ niềm đam mê với Toán học lại có "thẻ bài" dẫn dắt là bố nên càng yêu thích, tự tin hơn. Tuấn Thành từng giành huy chương ở nhiều cuộc thi trong nước và quốc tế nên lần đầu đến với AIMO không phải điều đáng sợ, bỡ ngỡ, do dự.

Tuy nhiên, kinh nghiệm dày dặn không trở thành lý do khiến nam sinh chủ quan. Tuấn Thành chia sẻ: "Dù thi online nhưng mình làm bài khá nghiêm túc. Mình cũng hay làm các bài test qua link thầy cô dạy Toán gửi để nâng cao kĩ năng". Kết quả là, cậu bạn đã giành điểm tuyệt đối tại vòng Sơ loại của AIMO 2025 - 2026. Với Tuấn Thành, dạng bài tổ hợp của đề thi là phần có độ khó nhỉnh hơn, tổng thể vừa sức.

Theo ban tổ chức, đề thi vòng Sơ loại của AIMO không chủ ý đánh đố hay kiểm tra kiến thức vượt chương trình học, mà chỉ nhằm tập trung đánh giá khả năng tư duy logic, suy luận và giải quyết vấn đề - những năng lực cốt lõi trong giáo dục hiện đại.

Vòng Sơ loại trực tuyến đợt 3 của AIMO 2025 - 2026 sẽ diễn ra vào ngày 1/2/2026 (Chủ nhật). "Nhả vía" cho các thí sinh chuẩn bị ghi danh đợt cuối cùng, Tuấn Thành chia sẻ thêm kinh nghiệm thực chiến của mình là rèn luyện đề của các năm cũ để làm quen. Cậu bạn có bố giúp sức phân loại dạng bài để dễ ôn luyện nên các thí sinh khác có tìm đến một "trợ thủ" vạch chiến lược. Tuấn Thành cũng cổ vũ mọi người bình tĩnh, tin vào năng lực bản thân.

"Học Toán giúp nâng cao được tư duy phân tích và rất thú vị. Mình học ở trường cả ngày nên tối sẽ dành 1 tiếng để học thêm. Với bài Toán khó, mình sẽ thử nhiều cách để giải. Bố sẽ thường động viên mình nghĩ thêm và mình cũng sẽ cố gắng để nghĩ cách giải bài đến cùng", cậu bạn nói thêm.

AIMO (Asia International Mathematical Olympiad) do Ủy ban Olympic Toán học Châu Á sáng lập từ năm 2012, là một trong những kỳ thi Toán bằng tiếng Anh uy tín hàng đầu khu vực, với sự tham gia của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chỉ trong 6 năm kể từ khi tham gia, học sinh Việt Nam đã mang về hơn 220 huy chương quốc tế.

Tại Chung kết Quốc tế AIMO 2025 tổ chức ở Tokyo (Nhật Bản), 100% học sinh từ đoàn Việt Nam giành Huy chương, gồm 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng. Với 48%, Việt Nam đứng đầu Top 10 quốc gia có tỉ lệ thí sinh tham gia đạt huy chương ở AIMO 2025 tại Tokyo.

Thông tin chi tiết về thể lệ, lịch thi và kết quả của AIMO năm học 2025 - 2026 sẽ được công bố công khai tại website chính thức https://aimo.tienphong.vn/ và các kênh truyền thông của Báo Tiền Phong.