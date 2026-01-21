Vì sao kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM dự kiến diễn ra muộn hơn 2 tuần so với mọi năm?

HHTO - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại TP.HCM năm học 2026 - 2027 dự kiến tổ chức muộn hơn khoảng 2 tuần so với các năm trước. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sinh lớp 9 khi đây là một trong những kỳ thi có tính cạnh tranh cao nhất cả nước.

Theo thông lệ nhiều năm, kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM thường diễn ra vào đầu tháng 6, phổ biến trong khoảng ngày 6-7/6. Tuy nhiên, năm 2026, Sở GD&ĐT TP.HCM đang nghiên cứu phương án tổ chức kỳ thi vào cuối tháng 6, tức muộn hơn khoảng 2 tuần so với lịch những năm trước. Việc điều chỉnh này xuất phát từ sự thay đổi lớn trong lịch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến được tổ chức sớm hơn so với các năm trước, vào khoảng ngày 11-12/6. Khi kỳ thi tốt nghiệp diễn ra sớm, toàn bộ hệ thống giáo dục, từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cán bộ coi thi đến công tác điều phối, đều phải tập trung cao độ trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu vẫn giữ lịch thi lớp 10 như thông lệ, nguy cơ chồng chéo giữa hai kỳ thi lớn là rất cao, đặc biệt tại một địa phương có quy mô tổ chức thi thuộc nhóm lớn nhất cả nước như TP.HCM.

Thí sinh tại TP.HCM. (Ảnh minh họa từ Internet)

Bên cạnh yếu tố tổ chức, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng cân nhắc đến quyền lợi của học sinh lớp 9. Trong trường hợp kỳ thi lớp 10 bị đẩy sớm xuống cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 để tránh trùng lịch với kỳ thi tốt nghiệp THPT, học sinh sẽ bị rút ngắn thời gian ôn tập, trong khi áp lực cạnh tranh vào các trường THPT công lập tại TP.HCM luôn ở mức cao. Việc lùi lịch thi sang cuối tháng 6 được đánh giá là phương án hợp lý hơn, giúp học sinh có thêm thời gian củng cố kiến thức, chuẩn bị tâm lý trước kỳ thi quan trọng.

Ngoài ra, việc tổ chức kỳ thi lớp 10 muộn hơn cũng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chấm thi, xử lý dữ liệu và công bố kết quả. Khi hai kỳ thi lớn không diễn ra quá sát nhau, ngành giáo dục thành phố có thể chủ động hơn trong việc bố trí nhân sự, đảm bảo các khâu tổ chức được triển khai chặt chẽ, hạn chế tối đa rủi ro phát sinh.

Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ hoàn thiện phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 và trình UBND TP.HCM phê duyệt trước ngày 31/3/2026. Dù có sự điều chỉnh về thời gian, cấu trúc kỳ thi dự kiến vẫn được giữ ổn định với 3 môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ, nhằm bảo đảm tính kế thừa và không gây xáo trộn lớn cho học sinh.