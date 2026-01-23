Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đại học Quốc gia TP.HCM công bố kế hoạch tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực 2026

Phi Long (tổng hợp)

HHTO - Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực (V-ACT) cho khóa thi năm 2026. Năm nay, ĐHQG-HCM sẽ mở rộng kỳ thi đến nhiều tỉnh, thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho đa dạng thí sinh có nhu cầu sử dụng kết quả để xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học.

Đợt 1 của Kỳ thi Đánh giá năng lực (V-ACT) mở đăng ký từ ngày 24/1/2026 đến hết ngày 23/2/2026. Kỳ thi chính thức sẽ diễn ra vào ngày 5/4/2026 (tức sáng Chủ Nhật) tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố (theo đơn vị hành chính sau sáp nhập) gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Kết quả thi đợt 1 dự kiến được công bố vào ngày 17/4/2026.

image.jpg
Thí sinh tham dự kỳ thi V-ACT tại điểm thi Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM. (Nguồn: Báo Tiền Phong)

Đợt 2 của kỳ thi sẽ bắt đầu mở cổng đăng ký từ ngày đăng ký từ ngày 18/4/2026 đến hết ngày 25/4/2026. Kỳ thi được tổ chức vào ngày 24/5/2026 (tức sáng Chủ Nhật) tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Huế; Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Kết quả thi đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6/6/2026.

dgnl-1-1085x1536.jpg
Sơ đồ phân bổ các địa điểm thi cho hai đợt thi V-ACT 2026. (Nguồn: Trang thông tin của ĐHQG-HCM)

Thí sinh có thể đăng ký dự thi Đợt 1, Đợt 2 hoặc cả hai đợt của Kỳ thi V-ACT năm 2026 tại https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Kỳ thi V-ACT được tổ chức nhằm đánh giá chính xác năng lực học tập của thí sinh, đồng thời bảo đảm tính công bằng và cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học cho người học. Bài thi sẽ gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, được tổ chức theo hình thức thi trên giấy. Cấu trúc bài thi gồm ba phần, tập trung đánh giá năng lực logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học.

Được triển khai bắt đầu từ năm 2018, đến nay, Kỳ thi V-ACT đã trở thành một trong những phương thức tuyển sinh chính của nhiều trường đại học, cao đẳng toàn quốc. Năm 2025, có 111 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả thi của kỳ thi này để xét tuyển. Riêng với các trường trong hệ thống ĐHQG-HCM, phương thức này chiếm hơn 56% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.

bia.jpg
Phi Long (tổng hợp)
Theo Trang thông tin của ĐHQG-HCM
#V-ACT #ĐHQG - TP. HCM #Kỳ thi đánh giá năng lực 2026

