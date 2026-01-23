Kỳ thi TSA của ĐH Bách khoa Hà Nội đợt 1: Lượng đăng ký tăng vọt, cần lưu ý gì?

HHTO - Trong hai ngày 24-25/1/2026, ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi với 3 kíp thi Đánh giá tư duy tại 28 điểm thi ở Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đợt thi này, số lượng thí sinh đăng ký thi tăng vọt so với năm trước.

Số thí sinh đăng ký dự thi tăng cao

Hệ thống đăng ký dự thi TSA đợt 1 năm 2026 được mở từ ngày 5-15/12/2025. Sau thời gian mở đăng ký, Hệ thống ghi nhận đã có 16.940 thí sinh đăng ký dự thi thành công, tăng 22% so với đợt 1 năm 2025 và không có sự cố kỹ thuật nào xảy ra. Số thí sinh là học sinh đang học lớp 10 và 11 là khoảng 2.000 bạn, chiếm 12%.

Lý do số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng so với cùng kỳ năm 2025 có thể do phiên bản eBook của cuốn Cẩm nang thi TSA đã được cung cấp miễn phí cho thí sinh nên nhiều em đã hiểu rõ về Kỳ thi hơn, phù hợp với chương trình THPT mới. Bên cạnh đó, từ năm 2026, trong phương thức XTTN diện 1.3, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ thay thành phần Điểm học lực được tính từ Học bạ của học sinh các năm trước đây bằng điểm thi TSA.

Kế hoạch tổ chức thi Đợt 1 năm 2026

Với số lượng thí sinh đã đăng ký dự thi thành công, ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức 3 kíp thi vào sáng thứ Bảy, chiều thứ Bảy và sáng Chủ nhật trong 2 ngày 24-25/1/2026 tại 28 điểm thi ở Hà Nội và 10 tỉnh thành phố khác gồm Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng. Trong đó cụm điểm thi có số lượng thí sinh thi đông nhất là tại ĐH Bách khoa Hà Nội với tổng số 2.937 thí sinh. Điểm thi có số lượng thí sinh thi ít nhất là tại Khu vực Tây Bắc (điểm thi tại tỉnh Lào Cai) có 88 thí sinh.

Đối với hơn 1.500 thí sinh dự thi tại "đại bản doanh" TSA của ĐH Bách khoa Hà Nội, các bạn sẽ được trải nghiệm Hệ thống check-in tự động siêu nhanh với thời lượng khoảng 10 giây cho mỗi thí sinh.

Hệ thống check-in tự động tại điểm thi ĐH Bách khoa Hà Nội.

Hiện tại công tác chuẩn bị cho đợt thi đã được ĐH Bách khoa Hà Nội và các đơn vị phối hợp hoàn tất. Toàn bộ thí sinh đã nhận được thông báo dự thi trên tài khoản MyTSA đã đăng ký trên hệ thống. Thí sinh cần kiểm tra kỹ về thời gian cần phải có mặt tại địa điểm dự thi, địa chỉ điểm thi.

Đặc biệt lưu ý, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các giấy tờ tùy thân, bút viết, bút chì, thước kẻ, compa; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, không có chức năng thu phát sóng. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, tài liệu, thiết bị có chức năng thu, phát tín hiệu, hình ảnh, các thiết bị có chức năng ghi hình, chụp hình hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi kể cả đồng hồ đeo tay hoặc các thiết bị khác trái với quy định.