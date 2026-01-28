Bộ trưởng Nội vụ: Sau sắp xếp, bộ máy được tổ chức tinh gọn, phục vụ người dân tốt hơn

TPO - Theo Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, qua sắp xếp, bộ máy được tổ chức tinh gọn, khoa học hơn, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và phục vụ người dân tốt hơn.

Bộ Nội vụ gặp mặt, chúc Tết các nguyên lãnh đạo Bộ và cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, sáng 28/1.

Chia sẻ tại cuộc gặp, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, 2025 là một năm có ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước và với ngành nội vụ, khi cả nước đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bộ Nội vụ và toàn ngành nội vụ đã có nhiều đóng góp quan trọng, đặc biệt là việc tham mưu triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu. Ảnh: BNV

Theo ông Bình, qua sắp xếp, bộ máy được tổ chức tinh gọn, khoa học hơn, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và phục vụ người dân tốt hơn.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng tham mưu xây dựng, hoàn thiện các Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; đổi mới tư duy quản lý cán bộ gắn với vị trí việc làm, tinh giản biên chế theo hướng thấu tình, đạt lý, nhân văn.

Cùng với đó, các chính sách về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, chăm lo người có công tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Trong thời gian tới, ông Đỗ Thanh Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qua các thời kỳ.

Với hơn 10 năm công tác tại Bộ Nội vụ, ông Đỗ Quang Trung, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhìn nhận, những năm gần đây, Bộ đã làm được rất nhiều việc lớn, tạo chuyển biến tích cực trong xã hội.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, điều quan trọng tiếp theo là các chủ trương, chính sách có phát huy được hay không, phụ thuộc vào việc chúng đi vào cuộc sống như thế nào.

Theo ông, bộ máy hành chính phải vận hành một cách khoa học, gần dân, sát dân và đặt lợi ích của người dân lên trên hết.

Trong bối cảnh mới, ông Trung cho rằng, Bộ Nội vụ đang đứng trước nhiều thách thức mới, đòi hỏi tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để bộ máy hoạt động hiệu quả, thực sự phục vụ người dân.