Chế độ phụ cấp với cán bộ, công chức giữ chức danh lãnh đạo sẽ thay đổi ra sao?

TPO - Dự thảo Nghị định của Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung phụ cấp chức vụ với nhiều chức danh lãnh đạo ở trung ương và địa phương.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã được Bộ Nội vụ gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Lần sửa đổi này bổ sung bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Lãnh đạo các xã, phường, đặc khu có hệ số phụ cấp 0,60.

Cụ thể, dự thảo nghị định sửa đổi hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của đơn vị cấp cục thuộc bộ. Với cục trưởng cục loại 1 có hệ số 1,10, cục loại 2 hệ số 1,00; với chức phó cục trưởng cục loại 1 có hệ số 0,9 còn cục loại 2 có hệ số 0,8.

Với cấp trưởng phòng, đội trưởng hoặc tương đương thuộc chi cục có hệ số 0,30; trong khi đó, cấp phó trưởng phòng, phó đội trưởng hoặc tương đương thuộc chi cục có hệ số 0,20.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo ở địa phương. Cụ thể, với chức danh lãnh đạo là chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu thuộc thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có hệ số 0,70, với các xã, phường, đặc khu còn lại có hệ số 0,60.

Với chức danh phó chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu tại 2 thành phố lớn kể trên được hệ số 0,60; và các xã, phường đặc khu còn lại được hệ số 0,50.

Cùng với đó, dự thảo cũng sửa đổi bảng phụ cấp chức vụ đối với thanh tra thuộc bộ, cơ quan ngang bộ và thanh tra thuộc cục.

Trong đó, với chức danh chánh thanh tra bộ có hệ số chức vụ 1,00, phó chánh thanh tra có hệ số 0,80. Đối với chánh thanh tra cấp cục có hệ số bằng phụ cấp của Trưởng phòng/ban thuộc cục thuộc bộ…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.

Đối với chức danh lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu đang bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo do sắp xếp tổ chức bộ máy mà hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo bảo lưu cao hơn hệ số phụ cấp theo dự thảo nghị định này, thì thực hiện theo nguyên tắc: Tiếp tục bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ đến hết thời gian quy định. Sau khi hết thời gian bảo lưu phụ cấp thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Đối với chức danh lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu, trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2025 đến trước ngày 1/1/2026, nếu chưa được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì được truy lĩnh và truy nộp bảo hiểm xã hội.