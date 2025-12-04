Sắp điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo, nhiều trường hợp được truy lĩnh

TPO - Theo dự thảo do Bộ Nội vụ xây dựng, từ năm 2026, phụ cấp chức vụ của nhiều vị trí lãnh đạo cấp cục, cấp xã sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Việc sửa đổi nghị định nhằm hoàn thiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong bối cảnh hệ thống tổ chức bộ máy thay đổi khi sắp xếp, tinh gọn và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong lần sửa đổi này, dự thảo đã bãi bỏ toàn bộ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của tổng cục và cục thuộc tổng cục, do mô hình tổng cục kết thúc hoạt động từ ngày 1/3. Hệ số của các tổ chức này sẽ áp dụng theo khung phụ cấp của cục thuộc bộ.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, cấp cục thuộc bộ được phân thành hai nhóm: cục loại 1 và loại 2. Với cục loại 2, hệ số phụ cấp chức vụ giữ nguyên như hiện hành, còn với cục loại 1, hệ số được nâng lên cao hơn 0,10 so với chức danh tương đương của cục loại 2.

Cụ thể, hệ số phụ cấp mới đối với cục loại 1 gồm: Cục trưởng có hệ số phụ cấp 1,10, phó cục trưởng 0,90; với chức danh trưởng phòng hoặc chi cục trưởng là 0,70, phó trưởng phòng 0,50.

Đối với các chức danh thuộc chi cục được bổ sung mức phụ cấp 0,30 với cấp trưởng và 0,20 với cấp phó.

Sẽ được truy lĩnh theo hệ số mới

Với lãnh đạo địa phương, từ ngày 1/7, vận hành theo mô hình 2 cấp. Do vậy, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của cấp xã sau sắp xếp không còn tương đồng với cấp huyện trước đây, vì vậy cần điều chỉnh phụ cấp để tránh hiểu "cấp xã là cấp huyện thu nhỏ".

Trên cơ sở đó, dự thảo thiết kế 2 mức phụ cấp theo địa bàn: một mức áp dụng cho xã, phường, đặc khu thuộc Hà Nội và TP.HCM và mức còn lại áp dụng với các địa phương khác.

Cụ thể, chủ tịch UBND cấp xã được hưởng hệ số 0,70 tại Hà Nội và TP.HCM, và 0,60 tại các tỉnh khác; phó chủ tịch là 0,60 và 0,50 tương ứng.

Với vị trí trưởng phòng thuộc UBND xã có hệ số phụ cấp 0,35 ở hai đô thị lớn kể trên và 0,25 ở các địa bàn còn lại. Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND xã có hệ số 0,20 tại hai đô thị lớn và 0,15 ở các địa bàn còn lại.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bỏ quy định phụ cấp chức vụ của thanh tra sở và thanh tra cấp huyện; chỉ giữ hai nhóm thanh tra bộ và thanh tra thuộc cục thuộc bộ.

Trong đó, phụ cấp chánh thanh tra bộ giữ nguyên hệ số 1,00; phó chánh thanh tra 0,80. Với thanh tra thuộc cục, mức phụ cấp được xác định tương đương trưởng phòng hoặc phó trưởng phòng thuộc cục.

Dự thảo nêu rõ, cán bộ lãnh đạo cấp xã trong giai đoạn 1/7/2025 - 31/12/2025 chưa được hưởng phụ cấp hoặc đang hưởng mức thấp hơn sẽ được truy lĩnh theo hệ số mới và truy nộp bảo hiểm xã hội.

Lãnh đạo cục thuộc bộ trong giai đoạn 1/3 đến trước khi có quyết định phân loại cục sẽ tạm áp dụng phụ cấp của cục loại 2 và được truy lĩnh phần chênh lệch.

Các trường hợp đang hưởng phụ cấp chức vụ cao hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy sẽ tiếp tục được bảo lưu đến hết thời hạn theo quy định trước đó.

Theo dự thảo, nghị định sửa đổi sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026.