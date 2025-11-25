Dành nguồn để thực hiện điều chỉnh tiền lương, lương hưu, phụ cấp

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 246 vừa được Quốc hội thông qua về phân bổ ngân sách trung ương năm 2026. Trong đó, nghị quyết nêu rõ việc dành nguồn để thực hiện điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công.

Theo nghị quyết được thông qua, tổng số thu ngân sách trung ương là 1.225.356 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách trung ương là 1.809.056 tỷ đồng.

Trong đó, dự toán 238.421 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách địa phương; 53.554 tỷ đồng bổ sung cho các địa phương bảo đảm thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng; và dự toán 187.175 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Dành nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương, lương hưu, phụ cấp. (Ảnh minh họa)

Quốc hội cũng cho phép tiếp tục thực hiện nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành của giai đoạn 2022 – 2025, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội cũng đồng ý tăng thêm 3% số bổ sung cân đối so với dự toán năm 2025 để các địa phương có thêm nguồn lực đáp ứng các nhiệm vụ chi quan trọng phát sinh trong năm kéo dài của thời kỳ ổn định ngân sách.

Nghị quyết cũng nêu rõ về việc dành 15.000 tỷ đồng dự phòng bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán.

Đồng thời, Nghị quyết cũng yêu cầu dành nguồn để thực hiện điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách xã hội theo phương án được cấp có thẩm quyền quyết định.

Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện phân bổ, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương, từng tỉnh, thành phố theo đúng quy định.

Quốc hội yêu cầu siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp thực hiện, giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.