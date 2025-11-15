Thủ tướng chỉ đạo xây dựng chính sách lương xứng đáng cho giáo viên

TPO - Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng, ban hành chính sách bảo đảm giáo viên được thụ hưởng mức lương tương xứng với công sức của mình, nhất là giáo viên mầm non, những người đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

"Ơn cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên"

Chiều 15/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới toàn thể các thế hệ nhà giáo, các thầy, các cô trên khắp mọi miền Tổ quốc.

"Truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, quý trọng hiền tài là những giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc ta; sự ghi nhớ công ơn dưỡng dục của các thầy cô giáo là lời căn dặn thấm đượm trong những câu ca dao, tục ngữ ngay từ thuở ấu thơ của mỗi con người: Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy/Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao; Con ơi nhớ lấy câu này/Ơn cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, với vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng hình thành và phát triển nhân cách, năng lực của mỗi người.

Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm chiến lược để thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững.

Nghị quyết đã bổ sung chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo (nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên, 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số).

Quốc hội cũng đã thông qua Luật Nhà giáo và có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, xác lập vị trí pháp lý, tôn vinh và phát triển đội ngũ nhà giáo. Cùng với đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi và Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học Chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục...

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, những quyết sách trên đây càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi được ban hành vào dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, vừa thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị cho giáo dục và đào tạo, vừa đặt ra những kì vọng và yêu cầu mới đối với ngành trong kỉ nguyên phát triển mới của đất nước.

Con người quyết định tất cả, đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho con người là đầu tư quan trọng nhất", Thủ tướng nhấn mạnh.

Sớm khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ

Thủ tướng cho biết, chúng ta rất tự hào, các thầy cô đã nỗ lực hết sức mình để đóng góp, cống hiến, hi sinh thầm lặng "gieo con chữ, ươm mầm tri thức, nuôi dưỡng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng" cho bao thế hệ học trò.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, chủ thể - Thầy cô giáo là động lực, truyền cảm hứng - Nhà trường làm bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: VGP

Trong đó, Thủ tướng đề nghị kịp thời ban hành ngay các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đối với 3 dự án Luật đang được trình Quốc hội thông qua. Tổ chức triển khai hiệu quả Luật Nhà giáo; tổng kết, đánh giá toàn diện và điều chỉnh, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Đặc biệt, đối với đội ngũ giáo viên, cần chú trọng xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp theo tinh thần Nghị quyết 71.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng, ban hành chính sách bảo đảm giáo viên được thụ hưởng mức lương tương xứng với công sức của mình, nhất là giáo viên mầm non, những người đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Đồng thời, cần tập trung thực hiện việc tuyển dụng, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên theo biên chế được giao, sớm khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ theo tinh thần: "Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên" một cách hợp lý.