Thủ tướng gặp mặt 60 nhà giáo tiêu biểu

TPO - Sự ra đời của Luật Nhà giáo, một đạo luật chuyên ngành đầu tiên dành cho đội ngũ các nhà giáo được Quốc hội thông qua, là một cột mốc quan trọng khẳng định chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc tôn vinh, chăm lo, bảo vệ và phát triển đội ngũ nhà giáo.

Câu chuyện đẹp về lòng yêu nghề

Chiều 15/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Cùng dự buổi gặp mặt còn có Phó Thủ tướng Lê Thành Long; Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, lãnh đạo một số bộ, ngành và 60 nhà giáo tiêu biểu, đại diện cho hơn 1,6 triệu nhà giáo trong cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: VGP

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, 60 thầy cô tham dự buổi gặp mặt không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là niềm tự hào chung của hơn 1,6 triệu nhà giáo trong cả nước.

Mỗi thầy cô là một câu chuyện đẹp về lòng yêu nghề, nghị lực vượt khó và sự sáng tạo không ngừng, dù là người cống hiến trọn đời cho bục giảng, tiên phong trong chuyển đổi số hay thầm lặng dìu dắt các học trò yếu thế.

Các thầy cô là những tấm gương sáng về đạo đức, về nhân cách, là nhân tố nòng cốt trong các phong trào thi đua, đổi mới, sáng tạo, góp phần bồi đắp niềm tin và khơi dậy lòng tự hào về hình ảnh cao quý và nhân văn của các nhà giáo.

Chính sách tập trung phát triển nhà giáo là một giải pháp trọng tâm và là chìa khóa để hiện thực hóa các kỳ vọng phát triển của nền giáo dục và sự kỳ vọng phát triển của đất nước.

Đặc biệt, sự ra đời của Luật Nhà giáo, một đạo luật chuyên ngành đầu tiên dành cho đội ngũ các nhà giáo được Quốc hội thông qua, là một cột mốc quan trọng khẳng định chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc tôn vinh, chăm lo, bảo vệ và phát triển đội ngũ nhà giáo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: VGP

Luật quy định về vị trí pháp lý, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo, đồng thời cải thiện các chính sách đãi ngộ, với điểm nhấn là quy định lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp.

Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Quốc hội, của Chính phủ và của cá nhân Thủ tướng Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đội ngũ nhà giáo.

3 thách thức lớn với ngành giáo dục

Mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực, theo lãnh đạo bộ, công tác phát triển đội ngũ nhà giáo vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Trong thời gian tới, cùng với việc tập trung triển khai nhiệm vụ phát triển đội ngũ nhà giáo theo Nghị quyết 71/NQ-TW của Bộ Chính trị, một trong những nhiệm vụ được Bộ Giáo dục và Đào tạo đang khẩn trương triển khai thực hiện là soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà giáo.

Nhà giáo Trần Thị Tương Giao, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trúc Xanh (phường Rạch Dừa, TPHCM) bày tỏ vinh dự tham gia buổi gặp mặt để chia sẻ về hành trình 34 năm gắn bó với ngành mầm non và sự nghiệp “trồng người”.

Sinh ra trong gia đình nhiều thế hệ làm nghề giáo, tình yêu nghề và ý chí vượt khó được hun đúc từ những câu chuyện, bài học của cha mẹ đã nuôi dưỡng trong cô ngọn lửa nghề nghiệp bền bỉ cho đến hôm nay.

Cô Nguyễn Thu Quyên (giáo viên môn lịch sử Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi- Hải Phòng) cũng bày tỏ vinh dự có mặt trong một dịp đặc biệt ý nghĩa này.

Cô Nguyễn Thu Quyên tại cuộc gặp mặt. Ảnh: VGP

Từ thực tế giảng dạy, cô Nguyễn Thu Quyên thấy có ba thách thức lớn nhất đối với ngành giáo dục hiện nay. Đó là sự chênh lệch vùng miền về điều kiện học tập; áp lực đổi mới chương trình; và người thầy cần được tiếp thêm niềm tin, động lực và sự đồng hành.

Cô Nguyễn Thu Quyên đề xuất xây dựng Quỹ sáng kiến giáo dục cấp cơ sở, hỗ trợ giáo viên triển khai mô hình dạy học đổi mới, STEM và chuyển đổi số.

Tại cuộc gặp, PGS.TS, Nhà giáo Ưu tú Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên nêu ba đề xuất một số cơ chế đặc thù. Trong đó, Chính phủ cần quyết liệt hơn trong giao cơ chế đặc thù cho giáo dục và đào tạo, đặc biệt là cơ chế đặc thù về tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo...