Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Bình Giang
TPO - Sáng nay (20/11), Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và Phu nhân Shin Kyunghye đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 - 22/11, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

screen-shot-2025-11-20-at-84607-am.png
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và Phu nhân tại sân bay Quốc tế Nội Bài.
﻿Ảnh: TTXVN

Hàn Quốc là nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á và thứ 13 thế giới. Hàn Quốc là đối tác đầu tư số 1, thị trường cung cấp khách du lịch số 2, nước cung cấp ODA số 2, đối tác thương mại số 3, thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam.

Hai bên duy trì quan hệ chính trị tốt đẹp, với nhiều hoạt động trao đổi và giao lưu cấp cao và các cấp. Gần đây nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc vào tháng 8 vừa qua; Chủ tịch nước Lương Cường thăm Hàn Quốc dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025 kết hợp làm việc song phương vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cho biết, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Hàn Quốc trong việc làm sâu sắc và triển khai thực chất quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Chuyến thăm cũng gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tin cậy chính trị, gắn kết chiến lược và tầm nhìn chung hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện trong tổng thể quan hệ hai nước.

Bình Giang
#Hàn Quốc #Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc #Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

