Việt Nam- Hàn Quốc tăng cường hợp tác lao động, văn hóa, du lịch

TPO - Trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng nay (27/10), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại khu vực và sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Cuộc gặp diễn ra nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong cuộc trao đổi tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 27/10. Ảnh: Mofa

Hai bên đánh giá cao kết quả chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hàn Quốc (tháng 8/2025) và chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Tuần lễ cấp cao APEC sắp tới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao; mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng - an ninh; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; hiện thực hóa tầm nhìn đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành trụ cột mới trong quan hệ song phương; đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực lao động, văn hóa, du lịch và giao lưu địa phương.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc tổ chức thành công Diễn đàn cấp cao APEC 2025, Hàn Quốc ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam để tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam mời Tổng thống Lee Jae Myung sớm thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Tổng thống Lee Jae Myung cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghề cá

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.

Hai bên nhất trí đánh giá việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 3/2025 là dấu mốc quan trọng, bước phát triển mới của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Indonesia; nhất trí hạn chế áp dụng các rào cản kỹ thuật với hàng hóa của nhau.

Tổng thống Prabowo Subianto ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam và nhất trí ủng hộ Liên minh châu Âu sớm gỡ thẻ vàng đối với hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghề cá và triển khai tốt Bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá ký năm 2024, hướng tới cùng phát triển ngành thuỷ sản và kinh tế biển bền vững.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Sớm ký các thỏa thuận về nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Nga Alexey Overchuk, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên việc phát triển thực chất quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt - Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Nga tăng cường cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam, nhất là trong các ngành mà Việt Nam đang có nhu cầu lớn như khoa học kỹ thuật cơ bản, năng lượng hạt nhân dân sự.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan, bộ ngành hai nước tăng cường trao đổi để tìm cách tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại trong quan hệ giữa hai bên. Thủ tướng cũng đề nghị phía Nga mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, mong Nga và các thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu gỡ bỏ các biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với hàng hóa Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nga Alexey Overchuk nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam về các lễ kỷ niệm lớn trong năm 2025 như 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại theo hướng bảo đảm cân bằng, tạo điều kiện cho hàng hóa của nhau tăng cường tiếp cận thị trường, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, lương thực, thực phẩm; tăng cường kết nối hai nền kinh tế về giao thông, hạ tầng, trong đó có việc thúc đẩy kết nối đường sắt.

Về các dự án trọng điểm chiến lược như xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, hai bên nhất trí đẩy nhanh trao đổi, đàm phán, sớm ký kết các thỏa thuận cần thiết để có thể khởi công nhà máy theo kế hoạch.

Hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh giao lưu nhân dân, du lịch, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Nga tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga ổn định cuộc sống, phát triển hơn nữa và đóng góp vào quan hệ hai nước.