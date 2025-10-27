Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Theo dõi Báo Tiền phong trên

Xã hội

Google News

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm Việt Nam

Bình Giang
TPO - Trong cuộc gặp tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 26/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sớm thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp.

viberimage2025-10-2617-49-47-228-1761476014365476168875.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng bà Takaichi Sanae vừa được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Nhật Bản; khẳng định Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện, thực chất.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và những tiến triển thực chất sau hai năm nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Trao đổi về các định hướng và biện pháp lớn nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp; thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là trong hợp tác kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ ODA để Việt Nam thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm; triển khai các nội dung hợp tác cụ thể trong khuôn khổ trụ cột hợp tác mới xác lập là khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn, năng lượng; tăng cường hợp tác thực chất, có hiệu quả giữa các địa phương hai nước và đẩy mạnh giao lưu nhân dân; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Takaichi Sanae sớm thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Nhất trí và đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định Chính phủ Nhật Bản luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ hai nước; sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới, tin cậy, hiệu quả và thực chất hơn.

Thủ tướng Takaichi Sanae bày tỏ sẽ thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Bình Giang
#Thủ tướng Nhật Bản #Asean #Thủ tướng Phạm Minh Chính #Quan hệ Việt - Nhật

