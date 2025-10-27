ASEAN và ba đối tác Đông Bắc Á thông qua Tuyên bố tăng cường hợp tác kinh tế, tài chính khu vực

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bình Giang
TPO - Phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN+3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong vấn đề bán đảo Triều Tiên, Biển Đông hay bất cứ vấn đề gì, yếu tố quan trọng nhất là các nước cần tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc… Thủ tướng cũng đề xuất 3 định hướng lớn cho hợp tác giữa ASEAN và 3 đối tác Đông Bắc Á.

Sáng 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN+3 lần thứ 28 tại Kuala Lumpur (Malaysia).

img4108-1-1761546171758204516665.jpg
img4093-1761545969891124636992.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN+3 ngày 27/10. Ảnh: VGP

Các nước đánh giá kể từ khi thiết lập năm 1997, ASEAN+3 đã trở thành cơ chế hợp tác quan trọng với trọng tâm là phát triển các mạng lưới an toàn về kinh tế, tài chính và phát triển khu vực.

Lãnh đạo các nước ASEAN+3 nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới và khu vực còn nhiều bất ổn, hợp tác ASEAN+3 càng cần khẳng định vai trò là động lực chính trong thúc đẩy hợp tác, tạo dựng môi trường thuận lợi để giữ vững đà tăng trưởng ở Đông Á, ứng phó kịp thời và hữu hiệu các thách thức, nâng cao khả năng chống chịu những cú sốc trong và ngoài khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí đẩy nhanh triển khai Kế hoạch công tác ASEAN+3 giai đoạn 2023-2027, triển khai hiệu quả, rà soát và mở rộng Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), tiếp tục củng cố tài chính khu vực thông qua CMIM và Cơ chế tài chính nhanh (RFF), tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, phát triển kinh tế số, xanh và bền vững.

Các nước cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, quản lý biên giới, an ninh lương thực và năng lượng, ứng phó dịch bệnh, biến đổi khí hậu và thảm hoạ thiên tai…, góp phần xây dựng và nuôi dưỡng các xã hội bao trùm và bền vững, vì các thế hệ tương lai ở khu vực.

Ba định hướng lớn

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ đánh giá của lãnh đạo các nước về giá trị chiến lược của ASEAN+3 trong bối cảnh những biến động địa chính trị, địa kinh tế diễn ra nhanh và phức tạp, rủi ro đối với kinh tế và phát triển gia tăng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 định hướng tăng cường hợp tác ASEAN+3 trong tình hình mới.

Thứ nhất, nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ở khu vực; tận dụng hiệu quả FTA ASEAN - Trung Quốc 3.0, đồng thời khẩn trương rà soát, nâng cấp các FTA giữa ASEAN với Nhật Bản và với Hàn Quốc; mở rộng RCEP và liên kết RCEP với các khu vực khác để đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng; đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng số và các trung tâm dữ liệu; tăng cường hợp tác thương mại số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao năng lực điều hành kinh tế, hỗ trợ số hoá hiệu quả.

Thứ hai, củng cố tự cường và khả năng chống chịu của khu vực; triển khai đồng bộ và hiệu quả APTERR và RFF; đẩy mạnh hợp tác an ninh năng lượng, nghiên cứu phát triển kho dự trữ năng lượng trong tình huống khẩn cấp; đầu tư phát triển hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, cơ chế cảnh báo sớm thiên tai ở khu vực.

Thủ tướng cũng đề nghị các nước Đông Á hỗ trợ các nước ASEAN có nhu cầu phát triển điện hạt nhân, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực và bảo đảm an toàn hạt nhân; đề xuất kết nối các trung tâm tài chính của các nước ASEAN+3 nhằm thu hút mạnh hơn các luồng tài chính xanh phục vụ cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ở khu vực.

Thứ ba, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ để duy trì môi trường hòa bình, an ninh, ổn định cho phát triển. ASEAN+3 phải là cơ chế duy trì đoàn kết, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác toàn diện bao trùm và bền vững, cùng nhau ứng phó hiệu quả với các thách thức chung ở khu vực và trên thế giới, hợp tác bảo vệ không gian mạng ảnh hưởng đến quyền con người và người dân khu vực.

Thủ tướng nhấn mạnh dù trong vấn đề bán đảo Triều Tiên, Biển Đông hay bất cứ vấn đề gì, yếu tố quan trọng nhất là các nước cần tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước Liên Hợp Quốc về luật Biển (UNCLOS) 1982, đối thoại thẳng thắn, hợp tác chân thành, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, cùng nhau định hình cấu trúc khu vực mở, bao trùm, minh bạch, dựa trên luật lệ với ASEAN giữ vai trò trung tâm.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo các nước ASEAN+3 thông qua Tuyên bố về việc tăng cường hợp tác kinh tế và tài chính khu vực.

Cũng trong ngày 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 26.

Bình Giang
#Cấp cao Asean #Asean #Asean+3 #Bán đảo Triều Tiên #Biển Đông #Thủ tướng Phạm Minh Chính

