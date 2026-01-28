Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tổng Bí thư sẽ phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 01 về Tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Theo dự kiến chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quan trọng này.

Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì, chỉ đạo, dự kiến tổ chức ngày 7/2/2026.

Điểm cầu chính hội nghị tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP Hà Nội. Hội nghị sẽ được truyền trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các ban, bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi đủ điều kiện. Hội nghị cũng được phát trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số.

tienphong-231tbttl-6025.jpg
Theo dự kiến chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: PV.

Hội nghị dự kiến diễn ra trong 1 ngày làm việc, với nhiều nội dung. Theo chương trình, trước khi diễn ra hội nghị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu chính sẽ tham quan triển lãm những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế và văn hóa Việt Nam.

Hội nghị sẽ nghe Chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi, nội dung mới và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”;

Chuyên đề “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”;

Chuyên đề “Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 – 2030”;

Chuyên đề “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 – 2025); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV;

Chuyên đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong Kỷ nguyên mới”;

Chuyên đề “Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV”;

Chuyên đề “Tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia của Đại hội XIV”;

Chuyên đề “Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước”.

Theo chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quan trọng này.

Trường Phong
#Đại hội XIV #Nghị quyết Đại hội XIV #Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV #Tổng Bí thư Tô Lâm

Xem thêm

Cùng chuyên mục