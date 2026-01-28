Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp về nhiều phương diện

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - “Có sự quan tâm của dư luận quốc tế, sự tin tưởng của nhân dân cả nước hướng về Đại hội. Một Đại hội được đánh giá là rất thành công, về tất cả mọi mặt”, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà thông tin.

Sáng 28/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 01/2026 về Thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu trên toàn quốc.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà trình bày chuyên đề Thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

z7475516211102-90b96f33fd2cb2f343f2028a20c76a0d.jpg
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV ra mắt tại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Như Ý.

Trao đổi cụ thể một số kết quả Đại hội XIV của Đảng, bà Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới; là Đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, của khát vọng vươn lên, của niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, hiện nay, Báo cáo chính trị Đại hội XIV đang được biên tập lại. Các cơ quan chuyên môn sẽ hiệu đính lại trên cơ sở các ý kiến góp ý tại Đại hội và sẽ sớm gửi bản chính thức cuối cùng để các Đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên nghiên cứu.

Riêng về nội dung đề xuất bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng, theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Đại hội thống nhất giao cho Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV hướng dẫn để tổ chức thực hiện.

Chia sẻ về công tác nhân sự Đại hội XIV, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, Đại hội bầu một lần đủ số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương cả chính thức và dự khuyết, với kết quả rất tập trung, rất cao.

“Ban Chấp hành Trung ương đã họp phiên đầu tiên, bầu một lần đủ số lượng Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Đồng chí Tổng Bí thư được tín nhiệm tuyệt đối bầu tái đắc cử. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng được tín nhiệm tuyệt đối giới thiệu tiếp tục giữ chức Thường trực Ban Bí thư”, bà Hà thông tin, đồng thời nhấn mạnh rằng, qua đó, thể hiện “sự tập trung ủng hộ và tin tưởng rất cao đối với đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Thường trực Ban Bí thư”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà tái khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp về rất nhiều phương diện: công tác tổ chức phục vụ Đại hội; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Đại hội cũng nhận được nhiều tình cảm của các tổ chức, bạn bè, đối tác quốc tế. “Có sự quan tâm của dư luận quốc tế, sự tin tưởng của nhân dân cả nước hướng về Đại hội. Một Đại hội được đánh giá là rất thành công, về tất cả mọi mặt”, bà Hà nêu rõ.

Trường Phong
#Đại hội XIV #Tổng Bí thư #Thường trực Ban Bí thư #Kết quả Đại hội XIV

