Miền Bắc tăng nhiệt mạnh

Nguyễn Hoài
TPO - Hôm nay (28/1) và hai ngày tới, miền Bắc chỉ còn rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng mạnh so với những ngày trước. Các khu vực khác trên cả nước phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Dự báo trong hai ngày 29-30/1, miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ. Từ chiều tối và đêm 30/1, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường khiến trời chuyển mưa rải rác, nền nhiệt giảm sâu.

ret-1003.jpg
Miền Bắc hửng nắng từ trưa chiều nay (28/1).

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời se lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Dự báo từ đêm 31/1 đến ngày 3/2, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ 31/1, Thanh Hoá đến Huế chuyển rét, Đà Nẵng – Quảng Ngãi và Bình Định cũ trời chuyển lạnh.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên, Nam Bộ.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #gió mùa đông bắc #không khí lạnh

