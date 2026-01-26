Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp ở nhiều bang vì bão tuyết nghiêm trọng

TPO - Hơn 1 triệu hộ gia đình chịu cảnh mất điện và hơn 10.000 chuyến bay bị hủy khi trận bão mùa đông dữ dội gây tê liệt các bang miền Đông và miền Nam nước Mỹ.

Khi mưa tuyết và nền nhiệt lạnh nguy hiểm bao trùm 2/3 phía đông nước Mỹ ngày 25/1, số hộ gia đình bị mất điện tiếp tục gia tăng. Tính đến đầu giờ chiều ngày 25/1 (giờ Mỹ), hơn 1 triệu khách hàng tại Mỹ không có điện, theo PowerOutage.us. Trong đó, ít nhất 330.000 người ở bang Tennessee và hơn 100.000 người tại Mississippi và Louisiana bị ảnh hưởng. Người dân ở các bang Texas, Kentucky, Georgia, West Virginia và Alabama cũng bị ảnh hưởng.

Nhiều bang của nước Mỹ đang phải chống chịu với bão tuyết nghiêm trọng. (Ảnh: AP)

Theo trang theo dõi chuyến bay FlightAware, hơn 10.800 chuyến bay tại Mỹ dự kiến cất cánh trong ngày 25/1 bị hủy. Trước đó, hơn 4.000 chuyến bay bị hủy hôm 24/1.

Sân bay quốc gia Ronald Reagan tại Washington D.C cho biết, các hãng hàng không đã hủy toàn bộ chuyến bay trong ngày 25/1. Dữ liệu của FlightAware cho thấy hơn 80% chuyến bay trong cùng ngày đã bị hủy tại nhiều sân bay ở các khu đô thị lớn, bao gồm New York, Philadelphia và Charlotte (bang North Carolina).

Theo dự báo mới nhất của cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, thời gian từ ngày 25-26/1 sẽ có tuyết dày từ thung lũng Ohio đến vùng Đông Bắc, trong đó New England có thể hứng chịu lượng tuyết lên tới khoảng 46 cm. Phần lớn khu vực Đông Nam và một số nơi ở Trung Đại Tây Dương được dự báo sẽ có mưa và mưa đóng băng.

Các nhà khí tượng dự báo sau cơn bão sẽ xuất hiện “nền nhiệt độ cực kỳ lạnh và gió lạnh nguy hiểm” từ các bang đồng bằng phía Nam đến vùng Đông Bắc, gây ra “những tác động kéo dài và nguy hiểm đối với giao thông và cơ sở hạ tầng”.

Chính quyền liên bang và các bang ban bố tình trạng khẩn cấp

Cho biết trận bão lần này “mang tính lịch sử”, Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn việc ban bố tình trạng khẩn cấp thảm họa liên bang tại các bang South Carolina, Virginia, Tennessee, Georgia, North Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana và West Virginia.

Các quan chức cảnh báo đường dây điện có thể đặc biệt dễ bị tổn thương do nguy cơ băng giá.

Bộ Năng lượng Mỹ đã ban hành lệnh khẩn cấp, cho phép khai thác các nguồn phát điện dự phòng tại các trung tâm dữ liệu và những cơ sở lớn khác, nhằm hạn chế tình trạng mất điện diện rộng trong bang.

Tập đoàn Dominion Energy ở bang Virginia, nơi tập trung cụm trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới, cho biết nếu dự báo về băng giá trở thành hiện thực, đợt thời tiết mùa đông này có thể là một trong những sự kiện nghiêm trọng nhất từng ảnh hưởng tới công ty.