Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp ở nhiều bang vì bão tuyết nghiêm trọng

Bình Giang

TPO - Hơn 1 triệu hộ gia đình chịu cảnh mất điện và hơn 10.000 chuyến bay bị hủy khi trận bão mùa đông dữ dội gây tê liệt các bang miền Đông và miền Nam nước Mỹ.

Khi mưa tuyết và nền nhiệt lạnh nguy hiểm bao trùm 2/3 phía đông nước Mỹ ngày 25/1, số hộ gia đình bị mất điện tiếp tục gia tăng. Tính đến đầu giờ chiều ngày 25/1 (giờ Mỹ), hơn 1 triệu khách hàng tại Mỹ không có điện, theo PowerOutage.us. Trong đó, ít nhất 330.000 người ở bang Tennessee và hơn 100.000 người tại Mississippi và Louisiana bị ảnh hưởng. Người dân ở các bang Texas, Kentucky, Georgia, West Virginia và Alabama cũng bị ảnh hưởng.

ap26025508908375.jpg
ap26025607291354.jpg
ap26025624906196.jpg
ap26025647751808.jpg
Nhiều bang của nước Mỹ đang phải chống chịu với bão tuyết nghiêm trọng. (Ảnh: AP)

Theo trang theo dõi chuyến bay FlightAware, hơn 10.800 chuyến bay tại Mỹ dự kiến cất cánh trong ngày 25/1 bị hủy. Trước đó, hơn 4.000 chuyến bay bị hủy hôm 24/1.

Sân bay quốc gia Ronald Reagan tại Washington D.C cho biết, các hãng hàng không đã hủy toàn bộ chuyến bay trong ngày 25/1. Dữ liệu của FlightAware cho thấy hơn 80% chuyến bay trong cùng ngày đã bị hủy tại nhiều sân bay ở các khu đô thị lớn, bao gồm New York, Philadelphia và Charlotte (bang North Carolina).

Theo dự báo mới nhất của cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, thời gian từ ngày 25-26/1 sẽ có tuyết dày từ thung lũng Ohio đến vùng Đông Bắc, trong đó New England có thể hứng chịu lượng tuyết lên tới khoảng 46 cm. Phần lớn khu vực Đông Nam và một số nơi ở Trung Đại Tây Dương được dự báo sẽ có mưa và mưa đóng băng.

Các nhà khí tượng dự báo sau cơn bão sẽ xuất hiện “nền nhiệt độ cực kỳ lạnh và gió lạnh nguy hiểm” từ các bang đồng bằng phía Nam đến vùng Đông Bắc, gây ra “những tác động kéo dài và nguy hiểm đối với giao thông và cơ sở hạ tầng”.

Chính quyền liên bang và các bang ban bố tình trạng khẩn cấp

Cho biết trận bão lần này “mang tính lịch sử”, Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn việc ban bố tình trạng khẩn cấp thảm họa liên bang tại các bang South Carolina, Virginia, Tennessee, Georgia, North Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana và West Virginia.

Các quan chức cảnh báo đường dây điện có thể đặc biệt dễ bị tổn thương do nguy cơ băng giá.

Bộ Năng lượng Mỹ đã ban hành lệnh khẩn cấp, cho phép khai thác các nguồn phát điện dự phòng tại các trung tâm dữ liệu và những cơ sở lớn khác, nhằm hạn chế tình trạng mất điện diện rộng trong bang.

Tập đoàn Dominion Energy ở bang Virginia, nơi tập trung cụm trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới, cho biết nếu dự báo về băng giá trở thành hiện thực, đợt thời tiết mùa đông này có thể là một trong những sự kiện nghiêm trọng nhất từng ảnh hưởng tới công ty.

Bình Giang
Reuters, AP
#Bão tuyết #Mất điện #Thời tiết cực đoan #Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục