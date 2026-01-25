Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan từ trần tại TPHCM

TPO - Trong những ngày qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với UBND TPHCM và các cơ quan hữu quan tạo mọi điều kiện y tế tốt nhất chữa trị cho cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan tại TPHCM. Tuy nhiên, do bệnh nặng, cựu Thủ tướng Lee Hae-chan đã từ trần.

Trong thông cáo ngày 25/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới Chính phủ Hàn Quốc và gia quyến cựu Thủ tướng Lee Hae-chan.

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan. Ảnh: Yonhap.

Ông Lee Hae-chan từng giữ chức lãnh đạo Đảng Dân chủ, từng là Phó Chủ tịch điều hành của Hội đồng Tư vấn thống nhất hòa bình, một cơ quan tư vấn của Tổng thống có nhiệm vụ định hình chính sách lưỡng đảng và toàn quốc về thống nhất dân chủ và hòa bình.

Cựu Thủ tướng Lee Hae-chan qua đời ngày 25/1, hưởng thọ 73 tuổi. Ông được đưa đến phòng cấp cứu hôm 23/1 khi bị khó thở trong lúc đang chờ chuyến bay về Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ông Lee Hae-chan được chuyển đến bệnh viện, được chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim và đặt stent. Tuy nhiên, dù đội ngũ y tế đã nỗ lực hết sức, ông không tỉnh lại và qua đời lúc 14h48 giờ ngày 25/1, Hội đồng Cố vấn Thống nhất Hòa bình cho biết trong một tuyên bố.