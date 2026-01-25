Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan từ trần tại TPHCM

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong những ngày qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với UBND TPHCM và các cơ quan hữu quan tạo mọi điều kiện y tế tốt nhất chữa trị cho cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan tại TPHCM. Tuy nhiên, do bệnh nặng, cựu Thủ tướng Lee Hae-chan đã từ trần.

Trong thông cáo ngày 25/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới Chính phủ Hàn Quốc và gia quyến cựu Thủ tướng Lee Hae-chan.

lee-hae-chan.jpg
Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan. Ảnh: Yonhap.

Ông Lee Hae-chan từng giữ chức lãnh đạo Đảng Dân chủ, từng là Phó Chủ tịch điều hành của Hội đồng Tư vấn thống nhất hòa bình, một cơ quan tư vấn của Tổng thống có nhiệm vụ định hình chính sách lưỡng đảng và toàn quốc về thống nhất dân chủ và hòa bình.

Cựu Thủ tướng Lee Hae-chan qua đời ngày 25/1, hưởng thọ 73 tuổi. Ông được đưa đến phòng cấp cứu hôm 23/1 khi bị khó thở trong lúc đang chờ chuyến bay về Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ông Lee Hae-chan được chuyển đến bệnh viện, được chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim và đặt stent. Tuy nhiên, dù đội ngũ y tế đã nỗ lực hết sức, ông không tỉnh lại và qua đời lúc 14h48 giờ ngày 25/1, Hội đồng Cố vấn Thống nhất Hòa bình cho biết trong một tuyên bố.

Bình Giang
#Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan #Hàn Quốc #Nhồi máu cơ tim

Xem thêm

Cùng chuyên mục