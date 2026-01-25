Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk kết luận vụ cán bộ xin nghỉ, chuyển công tác

TPO - Liên quan đến việc một số cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng tại Sở Tài chính Đắk Lắk xin nghỉ việc, chuyển công tác, giám đốc sở này vừa ban hành kết luận.

Ngày 25/1, nguồn tin cho biết Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã có kết luận cuộc họp xem xét đơn xin chuyển công tác, nghỉ thôi việc của 5 công chức tại sở này.

Trụ sở Tài chính Đắk Lắk.

Trong những tháng cuối năm 2025, Sở Tài chính tiếp nhận 4 đơn xin chuyển công tác và một đơn xin nghỉ thôi việc của công chức. Trong đó, có trường hợp xin chuyển về UBND xã và 3 trường hợp xin chuyển về các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Để xem xét, giải quyết nguyện vọng của công chức, từ ngày 29 đến 31/12/2025, Sở Tài chính đã tổ chức nhiều cuộc họp của Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, đồng thời phối hợp làm việc với Đoàn công tác của Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các cá nhân liên quan.

Qua xem xét nội dung đơn và kết quả các buổi làm việc, Sở Tài chính xác định việc xin chuyển công tác, xin nghỉ thôi việc của công chức xuất phát từ lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình và nguyện vọng cá nhân.

Từ đó, Giám đốc Sở Tài chính Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp xem xét các đơn. Kết luận cuộc họp, lãnh đạo sở thống nhất điều động ông Lê Văn Trung (SN 1984), Phó Trưởng phòng Ngân sách xã, phường, về công tác tại UBND xã Phú Hòa 2 theo Đề án 01 ngày 9/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk về việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và theo nguyện vọng của công chức.

Cùng với đó, sở thống nhất điều động 3 công chức về các cơ quan, đơn vị trong tỉnh theo nguyện vọng gồm ông Nguyễn Việt Nhân (SN 1983) về Văn phòng Tỉnh ủy, ông Đặng Quang Hà (SN 1978) về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, bà Trần Thị Kiều Nhi (SN 1991) về Sở Công Thương (Chi cục Quản lý thị trường).

Ngoài ra, Sở Tài chính thống nhất cho ông Trương Quang Việt (SN 1977), Trưởng phòng Kinh tế ngành, nghỉ thôi việc theo nguyện vọng vì lý do sức khỏe, theo quy định tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Như Tiền Phong đưa tin xuất hiện thông tin một số cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng tại Sở Tài chính Đắk Lắk gửi đơn đến cấp có thẩm quyền xin chuyển công tác hoặc xin nghỉ việc vì lý do cá nhân.

Đáng nói phần lớn các cán bộ làm đơn đều còn nhiều năm công tác, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn và đã gắn bó lâu năm với ngành, những người xin chuyển công tác hoặc xin nghỉ việc chủ yếu sinh từ năm 1976 trở về sau.