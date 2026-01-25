Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thái Nguyên cấm người và phương tiện qua cầu Gia Bẩy

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ ngày 25/1 đến 31/12/2026, tỉnh Thái Nguyên cấm người và các phương tiện lưu thông qua cầu Gia Bẩy để phục vụ công tác thi công cầu mới.

Ngày 25/1, UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết đã chấp thuận phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công xây dựng mới cầu Gia Bẩy mới.

Ngày 25/1 đến 31/12/2026 sẽ cấm người và các phương tiện lưu thông qua cầu Gia Bẩy để phục vụ công tác thi công cầu mới.

Phạm vi cấm lưu thông được xác định từ nút giao với đường Bắc Kạn đến điểm trên Quốc lộ 1B (cũ), cách cầu Gia Bẩy khoảng 150 m về phía phường Linh Sơn.

image.jpg
Cầu Gia Bẩy đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng.

Theo phương án phân luồng, tại nút giao đường Bắc Kạn và trên tuyến Quốc lộ 1B (cũ), cơ quan chức năng tổ chức rào chắn, lắp đặt biển cấm và biển chỉ dẫn, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua cầu Bến Tượng.

Đồng thời, hệ thống biển báo phân luồng từ xa được bố trí tại các nút giao trọng điểm nhằm hạn chế xung đột giao thông, tránh ùn tắc trong khu vực nội thị.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ theo định, bố trí trạm gác tại hai đầu công trường, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, bảo đảm an toàn giao thông và nhu cầu đi lại của nhân dân trong suốt thời gian thi công công trình.

Cầu Gia Bẩy được xây dựng đã hơn 50 năm. Trong đợt mưa lũ tháng 10/2025, nước sông dâng cao vượt khả năng chịu tải của cầu.

UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định chi hơn 617 tỷ đồng để khẩn cấp xây dựng mới cầu Gia Bẩy, thay thế cho cây cầu hiện tại đã xuống cấp. Sau khi tổ chức thi tuyển phương án thiết kế, tỉnh Thái Nguyên sẽ gấp rút triển khai xây cầu mới.

Thanh Hiếu
#Cầu Gia Bẩy #Thái Nguyên #Cấm di chuyển qua cầu Gia Bẩy

Xem thêm

Cùng chuyên mục