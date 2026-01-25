Thái Nguyên cấm người và phương tiện qua cầu Gia Bẩy

TPO - Từ ngày 25/1 đến 31/12/2026, tỉnh Thái Nguyên cấm người và các phương tiện lưu thông qua cầu Gia Bẩy để phục vụ công tác thi công cầu mới.

Ngày 25/1, UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết đã chấp thuận phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công xây dựng mới cầu Gia Bẩy mới.

Ngày 25/1 đến 31/12/2026 sẽ cấm người và các phương tiện lưu thông qua cầu Gia Bẩy để phục vụ công tác thi công cầu mới.

Phạm vi cấm lưu thông được xác định từ nút giao với đường Bắc Kạn đến điểm trên Quốc lộ 1B (cũ), cách cầu Gia Bẩy khoảng 150 m về phía phường Linh Sơn.

Cầu Gia Bẩy đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng.

Theo phương án phân luồng, tại nút giao đường Bắc Kạn và trên tuyến Quốc lộ 1B (cũ), cơ quan chức năng tổ chức rào chắn, lắp đặt biển cấm và biển chỉ dẫn, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua cầu Bến Tượng.

Đồng thời, hệ thống biển báo phân luồng từ xa được bố trí tại các nút giao trọng điểm nhằm hạn chế xung đột giao thông, tránh ùn tắc trong khu vực nội thị.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ theo định, bố trí trạm gác tại hai đầu công trường, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, bảo đảm an toàn giao thông và nhu cầu đi lại của nhân dân trong suốt thời gian thi công công trình.

Cầu Gia Bẩy được xây dựng đã hơn 50 năm. Trong đợt mưa lũ tháng 10/2025, nước sông dâng cao vượt khả năng chịu tải của cầu.

UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định chi hơn 617 tỷ đồng để khẩn cấp xây dựng mới cầu Gia Bẩy, thay thế cho cây cầu hiện tại đã xuống cấp. Sau khi tổ chức thi tuyển phương án thiết kế, tỉnh Thái Nguyên sẽ gấp rút triển khai xây cầu mới.