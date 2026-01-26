Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Iran đăng cảnh báo Mỹ giữa quảng trường trung tâm khi nhóm tàu sân bay tiến vào Trung Đông

Bình Giang

TPO - Chính quyền Iran vừa đăng lời cảnh báo trực tiếp tới Mỹ trên bảng quảng cáo khổng lồ ngay giữa quảng trường trung tâm thủ đô Tehran, trong bối cảnh đội tàu chiến Mỹ đang tiến đến khu vực.

Hình ảnh trên bảng quảng cáo cho thấy toàn cảnh chiếc tàu sân bay với những máy bay chiến đấu bị hư hại và phát nổ trên boong tàu. Boong tàu ngổn ngang thi thể và vệt máu loang lổ dưới nước, tạo thành hình giống các đường sọc trên quốc kỳ Mỹ. Góc của bức tranh có câu: “Gieo gió gặt bão”.

ap26025620783026.jpg
ap26025592738714.jpg
Bức tranh mô phỏng tàu sân bay Mỹ bị tấn công được đăng trên màn hình cỡ lớn ở thủ đô Tehran của Iran. (Ảnh: AP)

Bức tranh xuất hiện trên quảng trường Enghelab khi tàu sân bay USS Abraham Lincoln và các tàu chiến hộ tống đang di chuyển đến Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các tàu này đang được điều động “phòng trường hợp” ông quyết định hành động.

“Chúng ta có một hạm đội khổng lồ đang hướng về hướng đó và có lẽ chúng ta sẽ không cần phải sử dụng đến nó”, ông Trump tuyên bố hôm 22/1.

Quảng trường Enghelab là nơi diễn ra các cuộc tập trung đông người, và các bức tranh tường ở đó được thay đổi theo sự kiện quốc gia.

Ngày 24/1, chỉ huy Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran cảnh báo lực lượng này đã “sẵn sàng hơn bao giờ hết, ngón tay đặt trên cò súng”.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang từ làn sóng biểu tình toàn quốc ở Iran, khiến hàng người thiệt mạng. Ông Trump đe dọa sẽ hành động quân sự nếu Iran hành quyết những người biểu tình bị bắt giữ.

Không còn cuộc biểu tình nào diễn ra trong nhiều ngày qua. Ông Trump gần đây nói rằng Tehran đã dừng kế hoạch hành quyết khoảng 800 người biểu tình bị bắt giữ. Người đứng đầu cơ quan công tố Iran gọi đây là phát biểu “hoàn toàn sai sự thật”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết vẫn để ngỏ các lựa chọn. Trong phát biểu mới nhất, ông nói rằng bất kỳ hành động quân sự nào cũng sẽ khiến đợt tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran vào tháng 6 năm ngoái trở thành “chuyện nhỏ”.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết trên mạng xã hội, rằng máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle của không quân đang hiện diện ở Trung Đông, lưu ý rằng máy bay chiến đấu này “tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực”.

Tương tự, Bộ Quốc phòng Anh cho biết đã triển khai máy bay chiến đấu Typhoon đến Qatar “với vai trò phòng thủ”.

Bình Giang
AP
