Mỹ dự định triển khai căn cứ tiếp tế cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân ở Greenland?

TPO - Chuyên gia quân sự Alexander Stepanov nói với hãng thông tấn Tass, rằng Mỹ dự định thiết lập một căn cứ hỗ trợ hậu cần cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân của nước này ở Greenland.

“Họ sẽ triển khai cơ sở hạ tầng quân sự mới ở đó. Họ cần thiết lập một căn cứ để hỗ trợ nhu cầu hậu cần của hạm đội tàu ngầm hạt nhân. Họ cần quân sự hóa Bắc Cực như một phần trong chiến lược tăng cường hiện diện của Mỹ trong khu vực. Do đó, Greenland là bàn đạp của họ”, chuyên gia này nhận định.

Ông nhắc lại, rằng Mỹ cũng có kế hoạch triển khai cơ sở hạ tầng mặt đất của dự án phòng thủ tên lửa Vòm Vàng, và phát triển các cơ sở tài nguyên ở Greenland.

Tuy nhiên, theo chuyên gia này, mục tiêu quân sự là ưu tiên hàng đầu.

“Bắc Cực sẽ trở thành khu vực tranh chấp trong nửa sau thế kỷ 21. Chúng ta đã nhận ra những dấu hiệu cho thấy phương Tây đang tăng cường mạnh mẽ cơ sở hạ tầng quân sự”, ông nói.

Chuyên gia quân sự Alexander Stepanov nhận định về nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu trong lĩnh vực này. "Theo tôi, Mỹ chắc chắn sẽ thiết lập quyền tài phán đối với Greenland. Họ không muốn bất kỳ sự can thiệp nào của bên thứ ba, như chính quyền châu Âu hay Đan Mạch", ông kết luận.

Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, rất giàu tài nguyên thiên nhiên, bao gồm kẽm, chì, vàng, quặng sắt, đồng và hydrocarbon. Hòn đảo này cũng là nơi có một số mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ sự quan tâm đến việc mua lại Greenland, viện dẫn vị trí chiến lược, tầm quan trọng quân sự và khả năng tiếp cận tài nguyên thiên nhiên trên hòn đảo. Ông cũng coi vấn đề này như một phản ứng trước những gì ông mô tả là mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.

Những phát ngôn của ông Trump đã làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và các đồng minh châu Âu, bao gồm cả những lời đe dọa áp thuế và thậm chí cả khả năng giành Greenland bằng vũ lực.

Tổng thống Trump lập luận rằng, chỉ có sự kiểm soát của Mỹ mới có thể bảo vệ Greenland khỏi Nga và Trung Quốc, nếu không, cả hai nước sẽ tìm cách gây ảnh hưởng lên hòn đảo. Đan Mạch đã bác bỏ luận điểm này, khẳng định không có mối đe dọa quân sự nào từ bên ngoài đối với Greenland.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tình hình xung quanh Greenland “chắc chắn không liên quan đến chúng tôi”, trong khi Ngoại trưởng Sergey Lavrov tin rằng Washington “hoàn toàn nhận thức được” việc cả Nga lẫn Trung Quốc đều không có kế hoạch tiếp cận hòn đảo.

Bắc Kinh đã lên án những lời ám chỉ đến Nga và Trung Quốc là “cái cớ” cho điều mà họ gọi là “sự mở rộng hiện diện của Washington ở Bắc Cực”.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông Trump cho biết một “khuôn khổ” cho thỏa thuận Greenland hiện đã được đưa ra bàn bạc. Ông nói rằng đề xuất, được đàm phán với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, sẽ cho phép Mỹ tiếp cận quân sự sâu rộng đối với hòn đảo này. Washington hiện đã vận hành các cơ sở quân sự ở Greenland theo các thỏa thuận quốc phòng song phương lâu dài với Đan Mạch.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance sau đó cho biết, Washington kỳ vọng được tiếp cận một phần tài nguyên thiên nhiên của Greenland để đổi lấy việc cung cấp cho hòn đảo này sự “bảo vệ” quân sự.