Xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính khởi công 2 dự án APEC 2027 tại Phú Quốc

Nhật Huy
TPO - Ngày 28/1, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) thêm 2 công trình phục vụ APEC 2027 tiếp tục được khởi công xây dựng, sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo bộ ngành và địa phương.

Theo đó, dự án khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái núi Ông Quán khi hoàn thành sẽ bổ sung khoảng 12.000 phòng nghỉ, căn hộ dịch vụ, và hệ thống thương mại, cảnh quan. Các dự án góp phần đáp ứng yêu cầu về lưu trú, dịch vụ phục vụ APEC 2027, tái định hình không gian đô thị, du lịch của Phú Quốc. Cả 2 dự án do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

z7476128811469-8f6c57d89aabcefafe53a98d116691b1-9946.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công.

Trong đó, Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ có quy mô hơn 88ha, tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng, phát triển dọc trục Đại lộ APEC. Dự án có tổ hợp tháp cao 40 tầng, khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại và quảng trường ven biển. Dự án như một “thành phố khách sạn” giữa lòng đảo.

Khu đô thị này nằm liền kề Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, nhà biểu diễn đa năng và công viên APEC, kết nối thuận lợi tới sân bay Phú Quốc. Quy hoạch dự án dành phần lớn diện tích cho cảnh quan và không gian công cộng, tạo nền tảng phát triển Phú Quốc hậu APEC 2027 với vai trò trung tâm dịch vụ, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Còn khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái núi Ông Quán có tổng mức đầu tư khoảng 5.550 tỷ đồng, quy mô hơn 21ha, trên sườn đồi, liền kề Bãi Đất Đỏ và khu thị trấn Hoàng Hôn. Khi hoàn thiện, dự án dự kiến cung cấp khoảng 5.200 căn hộ dịch vụ, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt cơ sở lưu trú, nâng cao năng lực phục vụ APEC 2027.

z7476128811678-308b5d74fdca4aeeaaa863a05346157c-259.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc đăng cai APEC 2027 tại Phú Quốc là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng. Để tổ chức thành công sự kiện, cần hệ thống hạ tầng chiến lược đang được khẩn trương triển khai, với 21 dự án hạ tầng phục vụ sự kiện này.

Thủ tướng cho rằng, từ nay đến hội nghị APEC 2027 còn gần 2 năm, nhiều dự án mới sẽ tiếp tục được xúc tiến phục vụ APEC và tạo động lực phát triển lâu dài cho Phú Quốc, tỉnh An Giang và cả nước. Đây là nhiệm vụ lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các bộ ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương quán triệt thực hiện "5 hóa" Phú Quốc, gồm: Xanh hóa; số hóa; tối ưu hóa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; thông minh hóa quản lý, quản trị; hài hòa hóa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. Cùng với phương châm “4 không”: Không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm. Đồng thời quán triệt “3 có”: Có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của doanh nghiệp và có sự đóng góp của nhân dân.

Thủ tướng hoan nghênh tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc đã chủ động, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án. Thủ tướng yêu cầu nhà đầu tư, nhà thầu thi công khẩn trương, quyết tâm hoàn thành các công trình đúng tiến độ đề ra.

bai-dat-do.jpg
Phối cảnh Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ.
Nhật Huy
#Thủ tướng Phạm Minh Chính #khởi công #dự án #Phú Quốc #APEC 2027 #An Giang

